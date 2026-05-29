Правительство через замену спецпенсий на профессиональные хочет исправить несправедливость в отношении мобилизованных

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины работает над пенсионной реформой, которая предусматривает переход от спецпенсий к профессиональным пенсиям.

По убеждению Министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина, профессиональная пенсия позволит формировать накопления уже после первого года профессиональных взносов и сохранять их даже в случае смены сферы деятельности.

Сейчас специальные пенсии работают по четко заданным параметрам: необходимо иметь 25 лет стажа. Если есть только 24, то человек не получит специальную пенсию и автоматически теряется весь стаж. Вместо этого профессиональная пенсия даст возможность иметь накопления уже после первого года профессиональных взносов.

Таким образом, это позволит в том числе исправить несправедливость в отношении мобилизованных, отметил Улютин.

«Отдельно реформа исправит несправедливость в отношении мобилизованных. Сегодня военнослужащий, который прошел фронт и отслужил 2–3 года, может вообще не иметь права на пенсию за выслугу лет, потому что закон требует минимум 25 лет службы. Мы предлагаем, чтобы даже год службы формировал право на профессиональную пенсию. Для участников боевых действий также рассматривается отдельная государственная надбавка. Если мобилизованный после войны решит остаться на контракте, его профессиональная пенсия будет расти вместе с продолжительностью службы», — отметил Улютин.

В Минсоцполитики подчеркивают, что профессиональные пенсии будут финансироваться не из государственного бюджета, а за счет дополнительных накоплений, которые будут уплачивать работодатели.

Что касается граждан, которые уже получают специальные пенсии, то они ничего не потеряют. Все назначенные выплаты будут сохранены, а для тех, кто сейчас служит, переход к новой системе будет постепенным: годы службы до запуска реформы будут учитываться по старым правилам, после запуска — по новым.

Также отмечается, что если лицо имеет более половины необходимого стажа (более 13 лет), оно также будет выходить на пенсию по правилам специальных пенсий.

«Таким образом, переход от специальных пенсий к профессиональным будет длиться определенное время. Переходный период может составить примерно 12–13 лет. Это будет происходить постепенно для того, чтобы люди, которые будут приходить в профессию, могли накопить профессиональные взносы для своих пенсионных выплат», — говорит глава Минсоцполитики.

Законопроект, который запустит пенсионную реформу, сейчас финализируется. В ведомстве завершают необходимые финансовые расчеты, чтобы система была устойчивой на десятки лет. Реформу анонсируют уже в этом году.

