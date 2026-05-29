  1. Суспільство

Уряд через заміну спецпенсій на професійні хоче виправити несправедливість щодо мобілізованих

16:53, 29 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Реформу анонсують уже цього року.
Уряд через заміну спецпенсій на професійні хоче виправити несправедливість щодо мобілізованих
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України працює над пенсійною реформою, яка передбачає перехід від спецпенсій до професійних.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

На переконання Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна, професійна пенсія дозволить формувати накопичення вже після першого року професійних внесків і зберігати їх навіть у разі зміни сфери діяльності.

Зараз спеціальні пенсії працюють по чітко заданих параметрах: треба мати 25 років стажу. Якщо є лише 24, то людина не отримає спеціальну пенсію і автоматично втрачається весь стаж. Натомість професійна пенсія дасть можливість мати накопичення вже після першого року професійних внесків.

Таким чином, це дозволить в тому числі виправити несправедливість щодо мобілізованих, зазначив Улютін.

«Окремо реформа виправить несправедливість щодо мобілізованих. Сьогодні військовий, який пройшов фронт і відслужив 2–3 роки, може взагалі не мати права на пенсію за вислугу, тому що закон вимагає мінімум 25 років служби. Ми пропонуємо, щоб навіть рік служби формував право на професійну пенсію. Для учасників бойових дій також розглядається окрема державна надбавка. Якщо мобілізований після війни вирішить залишитися на контракті, його професійна пенсія зростатиме разом із тривалістю служби», - зазначив Улютін.

У Мінсоцполітики наголошують, що професійні пенсії фінансуватимуться не з державного бюджету, а за рахунок додаткових накопичень, які сплачуватимуть роботодавці.

Щодо громадян, які вже отримують спеціальні пенсії, то вони нічого не втратять. Усі призначені виплати зберігатимуться, а для тих, хто зараз служить, перехід до нової системи буде поступовим: роки служби до запуску реформи рахуватимуться за старими правилами, після запуску – за новими.

Також зазначається, що якщо особа має більше, ніж половину стажу (понад 13 років), вони також будуть виходити на пенсію по правилах спеціальних пенсій.

«Відтак, перехід від спеціальних пенсій до професійних буде тривати певний час. Перехідний період може бути приблизно 12-13 років. Це відбуватиметься поступово для того, щоб люди, які будуть заходити в професію, могли накопичити професійні внески для своїх пенсійних виплат», - каже очільник Мінсоцполітики.

Законопроєкт, який запустить пенсійну реформу, зараз фіналізується. У відомстві завершують необхідні фінансові розрахунки, щоб систему була стійкою на десятки років. Реформу анонсують уже цього року.  

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд військові Мінсоцполітики реформа Пенсійний фонд військовослужбовці мобілізація пенсія пенсія в Україні як оформити пенсію

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Право без гарантій: чому ідея про 20-хвилинний релакс на роботі може не запрацювати в Україні у реальних умовах

Законопроєкт про короткі психологічні перерви викликає дискусії через залежність їх надання від рішення роботодавця та відсутність чітких гарантій.

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву відсторонили від здійснення правосуддя через підозру в отриманні хабара

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя у зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності.

Українці зможуть захищати цивільні права через претензійний порядок без звернення до суду

Новий законопроєкт пропонує закріпити у Цивільному кодексі України порядок досудового врегулювання спорів шляхом направлення письмової претензії.

Суддю Великої Палати Верховного Суду Ігоря Желєзного відсторонено від здійснення правосуддя: рішення ВРП

У зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Верховного Суду Ігоря Желєзного.

Авто, вилучене на потреби ЗСУ, неможливо повернути до кінця війни — що кажуть суди

При вилученні майна на потреби ЗСУ повернення реквізованих активів майже не застосовується, тоді як основним способом захисту стає стягнення компенсації.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]