Уряд через заміну спецпенсій на професійні хоче виправити несправедливість щодо мобілізованих

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України працює над пенсійною реформою, яка передбачає перехід від спецпенсій до професійних.

На переконання Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна, професійна пенсія дозволить формувати накопичення вже після першого року професійних внесків і зберігати їх навіть у разі зміни сфери діяльності.

Зараз спеціальні пенсії працюють по чітко заданих параметрах: треба мати 25 років стажу. Якщо є лише 24, то людина не отримає спеціальну пенсію і автоматично втрачається весь стаж. Натомість професійна пенсія дасть можливість мати накопичення вже після першого року професійних внесків.

Таким чином, це дозволить в тому числі виправити несправедливість щодо мобілізованих, зазначив Улютін.

«Окремо реформа виправить несправедливість щодо мобілізованих. Сьогодні військовий, який пройшов фронт і відслужив 2–3 роки, може взагалі не мати права на пенсію за вислугу, тому що закон вимагає мінімум 25 років служби. Ми пропонуємо, щоб навіть рік служби формував право на професійну пенсію. Для учасників бойових дій також розглядається окрема державна надбавка. Якщо мобілізований після війни вирішить залишитися на контракті, його професійна пенсія зростатиме разом із тривалістю служби», - зазначив Улютін.

У Мінсоцполітики наголошують, що професійні пенсії фінансуватимуться не з державного бюджету, а за рахунок додаткових накопичень, які сплачуватимуть роботодавці.

Щодо громадян, які вже отримують спеціальні пенсії, то вони нічого не втратять. Усі призначені виплати зберігатимуться, а для тих, хто зараз служить, перехід до нової системи буде поступовим: роки служби до запуску реформи рахуватимуться за старими правилами, після запуску – за новими.

Також зазначається, що якщо особа має більше, ніж половину стажу (понад 13 років), вони також будуть виходити на пенсію по правилах спеціальних пенсій.

«Відтак, перехід від спеціальних пенсій до професійних буде тривати певний час. Перехідний період може бути приблизно 12-13 років. Це відбуватиметься поступово для того, щоб люди, які будуть заходити в професію, могли накопичити професійні внески для своїх пенсійних виплат», - каже очільник Мінсоцполітики.

Законопроєкт, який запустить пенсійну реформу, зараз фіналізується. У відомстві завершують необхідні фінансові розрахунки, щоб систему була стійкою на десятки років. Реформу анонсують уже цього року.

