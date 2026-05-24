Ракета SpaceX вибухнула в Індійському океані після приводнення, відео

11:13, 24 травня 2026
Під час повернення прискорювача першого ступеня не всі двигуни спрацювали.
В Індійському океані вибухнула ракета SpaceX Starship V3 одразу після приводнення, пише The Telegraph.

 Starship V3 стартувала з нового стартового майданчика на базі Starbase у Техасі - за два дні після того, як Маск оголосив про вихід SpaceX на IPO.

Під час годинного польоту, що охопив половину земної кулі, ракета розгорнула 20 макетів супутників Starlink. Два з них були обладнані камерами, вперше в історії програми вдалося зняти відео ракети безпосередньо в польоті.

Під час повернення прискорювача першого ступеня не всі двигуни спрацювали. Сам апарат також мав менше активних двигунів ніж заплановано, але продовжив рух на висоті 194 кілометри.

Starship вертикально увійшла в Індійський океан у штатному режимі і в останню мить перекинулася та спалахнула. Приводнення в океані було частиною плану місії.

