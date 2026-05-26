Прожитковий мінімум піднімуть до 10 тисяч грн, а посадовцям закріплять «стелю» зарплат на рівні військових
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує змінити показники прожиткового мінімуму у Державному бюджеті України на 2026 рік, а також підвищити мінімальну пенсію, мінімальну зарплату та грошове забезпечення військовослужбовців.
За словами депутатів-ініціаторів документу, чинні бюджетні показники суттєво нижчі за очікувані фактичні рівні прожиткового мінімуму, що, на їхню думку, призводить до звуження соціальних гарантій громадян і суперечить Конституції України.
Відтак, законопроєкт пропонує встановити у 2026 році поетапне підвищення прожиткового мінімуму залежно від кварталу.
Зокрема, для однієї особи в розрахунку на місяць він може становити:
- з 1 січня - 3209 гривень,
- з 1 липня - 9906 гривень,
- з 1 жовтня – 10180 гривень.
Також передбачено підвищення для основних соціальних і демографічних груп населення, зокрема дітей різних вікових категорій, працездатних осіб та пенсіонерів.
Для дітей віком до 6 років:
- з 1 січня - 2817 гривень,
- з 1 липня - 7858 гривень,
- з 1 жовтня - 8074 гривень.
Для дітей віком від 6 до 18 років:
- з 1 січня - 3512 гривень,
- з 1 липня - 10035 гривень,
- з 1 жовтня -10312 гривень.
Для працездатних осіб:
- з 1 січня - 3328 гривень,
- з 1 липня - 11833 гривень,
- з 1 жовтня – 12160 гривень.
Для осіб, які втратили працездатність:
- з 1 січня - 2595 гривень,
- з 1 липня - 7387 гривень,
- з 1 жовтня - 7591 гривня.
Мінімальний розмір пенсії за віком у 2026 році хочуть встановити:
- з 1 липня – 7 387 гривень,
- з 1 жовтня – 7 591 гривень.
Щодо мінімальної заробітної плати, то передбачено:
у місячному розмірі:
- з 1 січня 2026 року – 8647 гривень,
- з 1 липня 2026 року – 11183 гривень,
- з 1 жовтня – 12160 гривень;
у погодинному розмірі:
- з 1 січня 2026 року – 52,22 гривні,
- з 1 липня 2026 року - 64,16 гривня,
- з 1 жовтня 2026 року – 72,17 гривень на місяць.
Документ також передбачає підвищення основного грошового забезпечення військовослужбовців з 1 червня 2026 року в 1,5 рази.
Окрім соціальних виплат, ініціатива також містить пропозиції щодо:
- запровадження обмежень заробітних плат у державному секторі економіки;
- проведення репрофайлінгу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що перебувають у власності НБУ;
- підвищення ставки податку на прибуток підприємств для цілей оподаткування прибутку банків до 75 відсотків.
На відміну від основного законопроєкту № 15224 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони» цим проєктом №1 5224-5, не передбачається спрямування коштів передбачених на забезпечення сектору безпеки і оборони до Резервного фонду.
Що відомо про обмеження зарплати для частини посадовців
Документом передбачено, що у період воєнного стану (і ще 30 днів після його завершення) пропонується ввести обмеження на максимальні зарплати для частини посадовців і керівників державних компаній.
Зокрема, передбачити, що максимальна місячна зарплата або грошове забезпечення не може бути вищою, ніж зарплата військовослужбовця рядового складу (першого тарифного розряду), включно з бойовими виплатами за участь у бойових діях.
При обчисленні «стелі» зарплати не беруться до уваги:
- лікарняні виплати;
- допомога на оздоровлення;
- оплата відпустки.
Обмеження не застосовується до:
- суддів і суддів Конституційного Суду України;
- військових та інших силових формувань.
Перелік посад, на які буде поширюватися це обмеження, має визначити Кабінет Міністрів.
Де планують брати гроші
У пояснювальній записці зазначається, що реалізація змін може бути забезпечена за рахунок додаткових податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів податку на доходи фізичних осіб, додаткових доходів внаслідок недопущення укриття податків і зборів, а також за рахунок зменшення витрат із бюджетів на не першочергові заходи.
