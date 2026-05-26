У Раді заявили про проблеми контролю нелегальної міграції та видачі дозволів на роботу

У парламенті наголосили на необхідності реформування системи працевлаштування мігрантів і посилення перевірок під час оформлення посвідок на проживання.

В Україні обговорюють питання контролю за міграцією, працевлаштуванням іноземців та боротьбою з нелегальною міграцією. У Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів заявили, що основна проблема полягає не у самій присутності іноземців в Україні, а саме у випадках нелегального перебування та недоліках системи контролю за видачею дозволів на проживання і працевлаштування.

Зазначається, що система передбачає кілька етапів перевірки іноземців перед отриманням посвідки на проживання. Зокрема, Служба безпеки України перевіряє можливі зв’язки з терористичними організаціями або країною-агресором, а Державна міграційна служба аналізує іншу інформацію щодо особи. Окремо перевірка здійснюється і під час оформлення дозволу на працевлаштування — законодавство передбачає оцінку потреб ринку праці та наявності українських працівників на відповідну вакансію.

Водночас, як зазначається, саме у сфері видачі дозволів на роботу існують проблеми, пов’язані з організацією роботи Державної служби зайнятості та можливими корупційними ризиками. У комітеті наголошують, що служба досі функціонує як державна установа, хоча, відповідно до законодавства, мала б бути центральним органом виконавчої влади. На думку голови комітету, це створює юридичні та адміністративні проблеми у процедурі оформлення дозволів.

Також порушується питання можливих неофіційних платежів під час отримання дозволів на працевлаштування іноземців. У зв’язку з цим Міністерству економіки пропонують провести реформу системи та усунути корупційні ризики.

Окремо наголошується, що роботодавці повинні повідомляти державу про потребу в працівниках, а відповідні органи — перевіряти, чи можуть ці вакансії бути закриті українськими громадянами. Лише після цього має ухвалюватися рішення про видачу дозволу іноземцю.

У Комітеті також підкреслюють, що нелегальна міграція залишається сферою відповідальності правоохоронних органів, а щодо осіб, які перебувають в Україні незаконно, закон передбачає адміністративне видворення або примусову депортацію.

У Комітеті наголосили на важливості чіткої комунікації з боку державних органів щодо принципів міграційної політики, процедур працевлаштування іноземців та механізмів перевірки осіб, які отримують посвідки на проживання в Україні.

