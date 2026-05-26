У П’ятому апеляційному адмінсуді шукають вибухівку – надійшло повідомлення про замінування

Після анонімного повідомлення про вибухівку роботу суду тимчасово призупинено.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У П’ятому апеляційному адміністративному суді надійшло анонімне повідомлення про замінування.

З метою забезпечення безпеки працівників та відвідувачів роботу суду тимчасово зупинено.

На місці події працюють правоохоронні органи та спеціалізовані служби, які проводять перевірку приміщень суду та прилеглої території.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.