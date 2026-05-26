Допомога при народженні дитини: українки втрачають виплати через формальні помилки

Спори щодо виплат при народженні дитини найчастіше виникають через пропуск строків звернення, статус ВПО, перевірки фактичного проживання та надмірно формальний підхід органів соцзахисту.

Практика призначення виплат при народженні дитини залишається однією з найбільш конфліктних сфер соціального забезпечення.

Система державної підтримки сімей з дітьми в Україні у 2025–2026 роках переживає масштабну трансформацію. Законодавець не лише переглянув розміри виплат, а й фактично змінив модель адміністрування допомоги, передавши значну частину повноважень Пенсійному фонду України.

Попри соціальну спрямованість таких виплат, саме ця категорія справ стабільно формує значний масив адміністративних спорів. Причина полягає в тому, що право на допомогу при народженні дитини напряму залежить від дотримання процедурних вимог, строків звернення, належного підтвердження статусу заявника та оцінки органом влади фактичних обставин проживання й утримання дитини.

Особливої актуальності проблема набула в умовах війни, масового внутрішнього переміщення населення, втрати документів та зміни місця проживання сімей із дітьми.

Яке законодавство регулює виплати при народженні дитини

Базовим актом є Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».

Нагадаємо, що до 31 грудня 2025 року допомога при народженні дитини становить 41 280 грн, з яких 10 320 грн виплачуються одноразово, а решта — рівними частинами протягом 36 місяців.

Водночас, як раніше писала «Судово-юридична газета», з 1 січня 2026 року набрав чинності Закон України № 4681-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню материнства (батьківства) з професійною діяльністю».

Закон №4681-ІХ передбачив збільшення одноразової допомоги при народженні дитини до 50 000 грн, а також впровадження нових видів допомоги — зокрема «єЯсла», «єСадок» та допомоги по догляду за дитиною до одного року.

Паралельно Кабінет Міністрів України постановою №1805 від 31 грудня 2025 року затвердив новий порядок призначення допомоги сім’ям з дітьми.

Саме на етапі практичного застосування цих норм і виникає найбільше спорів щодо:

пропуску строків звернення;

підтвердження статусу ВПО;

перевірки фактичного проживання;

призначення допомоги одиноким матерям;

припинення або відмови у виплатах через формальні підстави.

Пропуск строку звернення та ВПО

Одними з найпоширеніших категорій спорів залишаються пропуск строку звернення за допомогою при народженні дитини та спори за участю внутрішньо переміщених осіб.

На практиці органи соцзахисту нерідко відмовляють у виплатах через непідтвердження фактичного проживання особи або дитини за заявленою адресою, а також через формальне застосування процедурних вимог.

Розглядаючи постанову від 19 листопада 2024 року у справі №400/8007/23, Верховний Суд дійшов висновку, що відсутність належного статусу ВПО у дитини може бути підставою для відмови у призначенні допомоги на проживання.

Водночас суди продовжують застосовувати правову позицію Верховного Суду, сформовану у постанові від 2 серпня 2019 року у справі №243/10573/16-а, відповідно до якої право на допомогу при народженні дитини не може бути обмежене через місце проживання чи вимушене переміщення особи, оскільки така допомога спрямована насамперед на забезпечення найкращих інтересів дитини та її належного соціального захисту.

Допомога одиноким матерям: спори щодо статусу та батьківства

Ще однією конфліктною категорією залишаються спори щодо допомоги одиноким матерям.

Органи соцзахисту нерідко відмовляють у призначенні допомоги через формальний аналіз запису про батька дитини або укладення жінкою шлюбу після народження дитини.

Проте у справі №826/7841/17 Верховний Суд дійшов висновку, що право одинокої матері на соціальну допомогу зберігається і після реєстрації шлюбу, якщо дитина народилася до шлюбу та не була усиновлена чоловіком, а розмір виплати визначається з урахуванням сукупного доходу сім’ї.

Строк звернення за допомогою

Звернутися за допомогою при народженні дитини необхідно не пізніше ніж через 12 календарних місяців з дня народження дитини. На практиці саме цей строк часто стає підставою для відмови у виплатах, особливо в умовах війни, евакуації, перебування за кордоном, втрати документів або неможливості своєчасно звернутися до органів соцзахисту.

Водночас судова практика свідчить, що пропуск строку не завжди означає автоматичну втрату права на допомогу.

У справі №240/3869/24 Житомирський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що пропуск 12-місячного строку звернення за допомогою при народженні дитини не може автоматично позбавляти особу права на виплату, якщо такий пропуск був спричинений об’єктивними та непереборними обставинами, пов’язаними з воєнною агресією РФ та вимушеним перебуванням заявниці за кордоном.

Разом із тим суди дедалі частіше оцінюють не лише сам факт пропуску строку, а й причини такого пропуску — особливо в умовах воєнного стану.

Суди зазначають, що воєнна агресія РФ та пов’язані з нею обмеження є об’єктивними та непереборними обставинами, які можуть виправдовувати несвоєчасне звернення за допомогою.

При цьому сама лише наявність воєнного стану або загальне посилання на складну ситуацію не завжди визнаються достатніми. У свіжій практиці Верховний Суд звертає увагу, що особа повинна довести конкретний зв’язок між обставинами війни та неможливістю своєчасного звернення.

Формалізм органів влади як головна проблема правозастосування

Аналіз судової практики свідчить, що більшість спорів у сфері соціальних виплат виникає саме через надмірний формалізм адміністративних органів.

Серед типових проблем:

відмова через незначні помилки у документах;

надмірні вимоги щодо підтвердження місця проживання;

буквальне застосування строків без оцінки поважності причин;

покладення на заявника обов’язку доводити факти, які можуть бути перевірені державою самостійно;

автоматичне припинення виплат без належної процедури.

Практика ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що соціальні виплати можуть підпадати під захист статті 1 Першого протоколу до Конвенції як майнове право.

У справі Kechko v. Ukraine ЄСПЛ зазначив, що держава не може довільно відмовляти у виплатах, якщо законодавство прямо передбачає право особи на їх отримання. ЄСПЛ фактично виходить із того, що якщо закон прямо гарантує соціальну виплату, держава не може відмовляти у ній лише через надмірно формальні або бюрократичні підстави.

Для української практики це означає, що формальні підстави для відмови не можуть повністю нівелювати саму сутність права дитини на соціальний захист.

Таким чином, судова практика у спорах щодо виплат при народженні дитини демонструє поступовий відхід від суто формального підходу до більш соціально орієнтованого тлумачення законодавства.

Водночас масштабна реформа системи соціальних виплат у 2025–2026 роках, ймовірно, призведе до появи нової хвилі спорів — уже пов’язаних із цифровізацією процедур, новими видами допомоги та зміною механізмів адміністрування соціального захисту.

