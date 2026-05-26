Депутати зможуть не з’являтися до суду через засідання ради – у КПК планують розширити перелік поважних причин
У Верховній Раді розглянуть Проєкт Закону про внесення змін до статті 138 Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення поважних причин неприбуття особи на виклик в суд (реєстраційний номер 15249).
Законопроєкт пропонує уточнити перелік «поважних причин» неприбуття особи на виклик до суду, передбачений статтею 138 Кримінального процесуального кодексу України.
Зараз у статті вже є перелік причин, серед яких:
- затримання або відбування покарання;
- обмеження свободи пересування;
- обставини непереборної сили;
- відрядження чи подорож;
- тяжка хвороба;
- смерть близьких;
- несвоєчасне отримання повістки;
- інші обставини, що об’єктивно унеможливлюють явку.
Змінами пропонується доповнити пункт про «інші обставини» окремою нормою, яка прямо визнає поважною причиною:
- участь народного депутата України або депутата місцевої ради у засіданні відповідної ради чи її органу, до складу якого його обрано, якщо саме депутат визначає місце, дату та час такого засідання.
Тобто депутати зможуть офіційно посилатися на участь у засіданні ради як на поважну причину неявки до суду чи на інший процесуальний виклик.
