  1. Законодавство
  2. / В Україні

Депутати зможуть не з’являтися до суду через засідання ради – у КПК планують розширити перелік поважних причин

09:42, 26 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новий законопроєкт передбачає розширення поняття «поважні причини» у кримінальному процесуальному законодавстві.
Депутати зможуть не з’являтися до суду через засідання ради – у КПК планують розширити перелік поважних причин
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді розглянуть Проєкт Закону про внесення змін до статті 138 Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення поважних причин неприбуття особи на виклик в суд (реєстраційний номер 15249).

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Законопроєкт пропонує уточнити перелік «поважних причин» неприбуття особи на виклик до суду, передбачений статтею 138 Кримінального процесуального кодексу України.

Зараз у статті вже є перелік причин, серед яких:

  • затримання або відбування покарання;
  • обмеження свободи пересування;
  • обставини непереборної сили;
  • відрядження чи подорож;
  • тяжка хвороба;
  • смерть близьких;
  • несвоєчасне отримання повістки;
  • інші обставини, що об’єктивно унеможливлюють явку.

Змінами пропонується доповнити пункт про «інші обставини» окремою нормою, яка прямо визнає поважною причиною:

  • участь народного депутата України або депутата місцевої ради у засіданні відповідної ради чи її органу, до складу якого його обрано, якщо саме депутат визначає місце, дату та час такого засідання.

Тобто депутати зможуть офіційно посилатися на участь у засіданні ради як на поважну причину неявки до суду чи на інший процесуальний виклик.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд депутат КПК кодекс

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Оголошення померлим військового: як зібрати доказову базу для компенсацій від держави

Законодавство передбачає різні підходи до визначення строків оголошення особи померлою, і в умовах війни вирішальним стає характер обставин, за яких людина зникла.

Автоматичного виключення жінок з військового обліку не буде: процедура вимагатиме звернення громадянок та рішення ТЦК

На жінок покладуть обов’язок доводити помилку у військовому обліку.

Верховний Суд дозволив не платити за оренду землі через окупацію: у яких випадках

ВС дійшов висновку, що війна, окупація та неможливість фактичного користування майном можуть бути підставою для звільнення орендаря від орендної плати.

Ремонт авто після ДТП: як стягнути різницю між страховою виплатою та реальною вартістю запчастин

Що робити, якщо страхова покрила лише частину ремонту після ДТП.

ФОПи та підприємства можуть лише зафіксувати збитки від війни: чому не працює система відшкодування втрат

Українські підприємці можуть фіксувати збитки та претендувати на компенсацію через державні й міжнародні інструменти.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]