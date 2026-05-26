Депутати зможуть не з’являтися до суду через засідання ради – у КПК планують розширити перелік поважних причин

Новий законопроєкт передбачає розширення поняття «поважні причини» у кримінальному процесуальному законодавстві.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді розглянуть Проєкт Закону про внесення змін до статті 138 Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення поважних причин неприбуття особи на виклик в суд (реєстраційний номер 15249).

Законопроєкт пропонує уточнити перелік «поважних причин» неприбуття особи на виклик до суду, передбачений статтею 138 Кримінального процесуального кодексу України.

Зараз у статті вже є перелік причин, серед яких:

затримання або відбування покарання;

обмеження свободи пересування;

обставини непереборної сили;

відрядження чи подорож;

тяжка хвороба;

смерть близьких;

несвоєчасне отримання повістки;

інші обставини, що об’єктивно унеможливлюють явку.

Змінами пропонується доповнити пункт про «інші обставини» окремою нормою, яка прямо визнає поважною причиною:

участь народного депутата України або депутата місцевої ради у засіданні відповідної ради чи її органу, до складу якого його обрано, якщо саме депутат визначає місце, дату та час такого засідання.

Тобто депутати зможуть офіційно посилатися на участь у засіданні ради як на поважну причину неявки до суду чи на інший процесуальний виклик.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.