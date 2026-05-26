«ЄС не піде нікуди»: посолка Євросоюзу Катаріна Матернова відповіла на погрози Росії щодо Києва

08:12, 26 травня 2026
Катаріна Матернова назвала заяву МЗС Росії «шедевром лицемірства» та наголосила, що Європейський Союз продовжить працювати в Україні попри залякування з боку Кремля.
Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на погрози Росії щодо можливих ударів по Києву та заявила, що дипломати й іноземні представники не залишатимуть українську столицю.

За її словами, Росія знову намагається залякати дипломатичні місії та іноземців, закликаючи їх виїхати з Києва, однак такі спроби не матимуть успіху.

Матернова назвала заяву російського Міністерства закордонних справ «шедевром лицемірства». Вона зазначила, що режим, який роками завдає ударів по житлових будинках, музеях, пологових будинках, школах та об’єктах енергетичної інфраструктури, тепер апелює до норм міжнародного гуманітарного права та положень Женевських конвенцій.

Посолка наголосила, що саме Росія регулярно здійснює ракетні та дронові атаки по цивільному населенню, а нинішні застереження, на її думку, є спробою посіяти страх, спровокувати паніку та ізолювати Україну від міжнародної підтримки.

Вона підкреслила, що Європейський Союз не залишить Україну та продовжить працювати в Києві.

«ЄС не піде нікуди. Ми залишаємося в Києві. Ми залишаємося з Україною», — заявила Матернова.

Також дипломатка зазначила, що погрози на адресу дипломатичних представництв і міжнародних організацій не свідчать про силу, а є проявом відчаю.

«Чим агресивнішим і загрозливішим стає Кремль, тим очевидніше, що режим Путіна розуміє: він не зможе зламати спротив України, так само як і підтримку її партнерів. Київ стоїть. Україна стоїть. І ми стоїмо поруч із ними», – наголосила Матернова.

