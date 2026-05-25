  1. В Україні

Військові можуть оформлювати заповіти та довіреності без нотаріуса: що дозволяє закон

23:30, 25 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Військові можуть без нотаріуса оформити заповіт, довіреність, заяву про визнання батьківства та особисте розпорядження.
Військові можуть оформлювати заповіти та довіреності без нотаріуса: що дозволяє закон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба на фронті, ротації чи лікування у військовому госпіталі часто унеможливлюють для військовослужбовців швидке звернення до нотаріуса. Водночас потреба оформити довіреність, заповіт або документи для родини може виникнути будь-якої миті. Саме тому закон передбачає спеціальний механізм, який дозволяє військовим посвідчувати окремі документи без участі нотаріуса — через командування військової частини або керівництво медзакладу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Такі документи прирівнюються до нотаріально посвідчених. Про це нагадали у Сумському обласному ТЦК та СП.

Зокрема, військовослужбовець може оформити довіреність. Її має право посвідчити командир військової частини або керівництво госпіталю. Водночас без нотаріуса не можна оформити довіреність щодо нерухомості, корпоративних прав чи цінних паперів.

Також військовий може скласти заповіт. Його також може посвідчити командир або керівник медичного закладу. Для цього обов’язкова присутність двох свідків, які не є спадкоємцями чи їхніми родичами.

Крім того, військовослужбовці можуть оформити особисте розпорядження на випадок полону, зникнення безвісти або загибелі. У такому документі можна визначити порядок виплат родині.

Окремо йдеться про реєстрацію дитини. Якщо батьки не перебувають у шлюбі, батько-військовослужбовець може оформити заяву про визнання батьківства, посвідчивши підпис через командування.

У ТЦК наголошують: під час оформлення таких документів потрібно уважно перевіряти всі реквізити, адже помилки можуть створити проблеми під час подальшої реєстрації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові військовослужбовці

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ФОПи та підприємства можуть лише зафіксувати збитки від війни: чому не працює система відшкодування втрат

Українські підприємці можуть фіксувати збитки та претендувати на компенсацію через державні й міжнародні інструменти.

Чому АМКУ надав дозвіл на мегаугоду Paramount та Warner Bros. Discovery

Рішення АМКУ офіційно легітимізує присутність нового медіа-гіганта в українському медіаполі.

Ветеранам із тяжкими пораненнями хочуть платити до 100% середньої зарплати за рахунок репарацій РФ

В Україні пропонують запровадити окрему щомісячну допомогу ветеранам війни із суттєвою втратою функціональності, розмір якої залежатиме від ступеня втрати професійної працездатності.

Верховний Суд захистив право військовослужбовців на індексацію виплат: скарги військових частин на бюджетні труднощі відхилили

Чи може суд поновити строк на апеляцію через затримку фінансування військової частини.

Українські банки готують до екстраподатку 50% ще на два роки, попри опір НБУ

Через плани продовжити 50% податку на прибуток банків на 2026–2027 роки НБУ заявляє про ризики зупинки кредитування бізнесу.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]