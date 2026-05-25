Військові можуть оформлювати заповіти та довіреності без нотаріуса: що дозволяє закон

Військові можуть без нотаріуса оформити заповіт, довіреність, заяву про визнання батьківства та особисте розпорядження.

Служба на фронті, ротації чи лікування у військовому госпіталі часто унеможливлюють для військовослужбовців швидке звернення до нотаріуса. Водночас потреба оформити довіреність, заповіт або документи для родини може виникнути будь-якої миті. Саме тому закон передбачає спеціальний механізм, який дозволяє військовим посвідчувати окремі документи без участі нотаріуса — через командування військової частини або керівництво медзакладу.

Такі документи прирівнюються до нотаріально посвідчених. Про це нагадали у Сумському обласному ТЦК та СП.

Зокрема, військовослужбовець може оформити довіреність. Її має право посвідчити командир військової частини або керівництво госпіталю. Водночас без нотаріуса не можна оформити довіреність щодо нерухомості, корпоративних прав чи цінних паперів.

Також військовий може скласти заповіт. Його також може посвідчити командир або керівник медичного закладу. Для цього обов’язкова присутність двох свідків, які не є спадкоємцями чи їхніми родичами.

Крім того, військовослужбовці можуть оформити особисте розпорядження на випадок полону, зникнення безвісти або загибелі. У такому документі можна визначити порядок виплат родині.

Окремо йдеться про реєстрацію дитини. Якщо батьки не перебувають у шлюбі, батько-військовослужбовець може оформити заяву про визнання батьківства, посвідчивши підпис через командування.

У ТЦК наголошують: під час оформлення таких документів потрібно уважно перевіряти всі реквізити, адже помилки можуть створити проблеми під час подальшої реєстрації.

