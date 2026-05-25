  1. В Україні

Як через суд встановити юридичний факт за відсутності документів

22:54, 25 травня 2026
Українцям пояснили, як через суд встановити факт, що має юридичне значення.
​​Коли людина не має документів, що підтверджують певну обставину — їй потрібно встановити факт, що має юридичне значення.

У системі безоплатної правничої допомоги пояснили, що йдеться про ситуації, коли людина не має документів, що підтверджують певні обставини. Зокрема, це може стосуватися:

  • проживання однією сім’єю;
  • перебування на утриманні;
  • права власності на майно;
  • народження чи смерті на тимчасово окупованій території;
  • родинних зв’язків.

У таких випадках здебільшого це робиться в судовому порядку.

Суд може встановити юридичний факт за умови, що:

  • такий факт породжує юридичні наслідки, тобто від нього залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав
  • чинним законодавством не передбачено іншого порядку його встановлення
  • заявник не має іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення
  • встановлення факту не пов’язується з наступним вирішенням спору про право.

У заяві до суду має бути зазначено який факт потрібно встановити та з якою  метою; причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт; докази, що підтверджують факт.

Разом з тим, суд не розглядає справи щодо:

  • встановлення факту належності людині паспорта, військового квитка, квитка про членство в об’єднанні громадян
  • свідоцтв, що їх видають органи державної реєстрації актів цивільного стану.

У таких випадках громадянам радять звертатися безпосередньо до органу, який видав відповідний документ.

