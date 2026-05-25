Як через суд встановити юридичний факт за відсутності документів

Українцям пояснили, як через суд встановити факт, що має юридичне значення.

​​Коли людина не має документів, що підтверджують певну обставину — їй потрібно встановити факт, що має юридичне значення.

У системі безоплатної правничої допомоги пояснили, що йдеться про ситуації, коли людина не має документів, що підтверджують певні обставини. Зокрема, це може стосуватися:

проживання однією сім’єю;

перебування на утриманні;

права власності на майно;

народження чи смерті на тимчасово окупованій території;

родинних зв’язків.

У таких випадках здебільшого це робиться в судовому порядку.

Суд може встановити юридичний факт за умови, що:

такий факт породжує юридичні наслідки, тобто від нього залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав

чинним законодавством не передбачено іншого порядку його встановлення

заявник не має іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення

встановлення факту не пов’язується з наступним вирішенням спору про право.

У заяві до суду має бути зазначено який факт потрібно встановити та з якою метою; причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт; докази, що підтверджують факт.

Разом з тим, суд не розглядає справи щодо:

встановлення факту належності людині паспорта, військового квитка, квитка про членство в об’єднанні громадян

свідоцтв, що їх видають органи державної реєстрації актів цивільного стану.

У таких випадках громадянам радять звертатися безпосередньо до органу, який видав відповідний документ.

