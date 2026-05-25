Як через суд встановити юридичний факт за відсутності документів
Коли людина не має документів, що підтверджують певну обставину — їй потрібно встановити факт, що має юридичне значення.
У системі безоплатної правничої допомоги пояснили, що йдеться про ситуації, коли людина не має документів, що підтверджують певні обставини. Зокрема, це може стосуватися:
- проживання однією сім’єю;
- перебування на утриманні;
- права власності на майно;
- народження чи смерті на тимчасово окупованій території;
- родинних зв’язків.
У таких випадках здебільшого це робиться в судовому порядку.
Суд може встановити юридичний факт за умови, що:
- такий факт породжує юридичні наслідки, тобто від нього залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав
- чинним законодавством не передбачено іншого порядку його встановлення
- заявник не має іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення
- встановлення факту не пов’язується з наступним вирішенням спору про право.
У заяві до суду має бути зазначено який факт потрібно встановити та з якою метою; причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт; докази, що підтверджують факт.
Разом з тим, суд не розглядає справи щодо:
- встановлення факту належності людині паспорта, військового квитка, квитка про членство в об’єднанні громадян
- свідоцтв, що їх видають органи державної реєстрації актів цивільного стану.
У таких випадках громадянам радять звертатися безпосередньо до органу, який видав відповідний документ.
