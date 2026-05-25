У Києві станцію метро «Лукʼянівська» пропонують перейменувати на «Непереможна»

Станцію метро «Лукʼянівська» пропонують перейменувати після пошкодження внаслідок обстрілу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві пропонують перейменувати станцію метро «Лукʼянівська» на «Непереможна». Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київської міської ради.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Києві станцію метро «Лукʼянівська» тимчасово закривали для пасажирів через пошкодження після масованого обстрілу у ніч проти 24 травня. Вибухова хвиля пошкодила наземний вестибюль станції.

Автори ініціативи зазначають, що нова назва має увічнити героїзм українців під час війни та символізувати стійкість столиці в умовах постійних російських атак.

У тексті петиції наголошується, що станція метро «Лукʼянівська» вже стала символом незламності Києва, адже попри неодноразові обстріли та пошкодження продовжує працювати й відновлюватися.

«Нам треба увічнювати наше героїчне сьогодення. Станція вже стала символом стійкості українців та здатності столиці відновлюватись попри постійні напади з боку ворога», — йдеться у петиції.

Нагадаємо, що станція «Лук’янівська» є 38-ю станцією Київського метрополітену та розташована на Сирецько-Печерській лінії. Свою назву вона отримала відповідно до історичної місцевості Лук’янівка, де й знаходиться.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.