В Киеве станцию ​​метро «Лукьяновская» предлагают переименовать в «Непобедимая»

Станцию ​​метро «Лукьяновская» предлагают переименовать после повреждения в результате обстрела.

В Киеве предлагают переименовать станцию ​​метро «Лукьяновская» в «Непобедимая». Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевского городского совета.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве станцию ​​метро «Лукьяновская» временно закрывали для пассажиров из-за повреждений после массированного обстрела в ночь на 24 мая. Взрывная волна повредила наземный вестибюль станции.

Авторы инициативы отмечают, что новое название должно увековечить героизм украинцев во время войны и символизировать устойчивость столицы в условиях российских атак.

В тексте петиции отмечается, что станция метро «Лукьяновская» уже стала символом несокрушимости Киева, ведь, несмотря на неоднократные обстрелы и повреждения, продолжает работать и восстанавливаться.

«Нам нужно увековечивать наше героическое настоящее. Станция уже стала символом устойчивости украинцев и способности столицы восстанавливаться, несмотря на постоянные нападения со стороны врага», — говорится в петиции.

Напомним, что станция «Лукьяновская» является 38-й станцией Киевского метрополитена и расположена на Сырецко-Печерской линии. Свое название она получила в соответствии с исторической местностью Лукьяновка, где и находится.

