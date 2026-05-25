  1. В Украине

В Киеве станцию ​​метро «Лукьяновская» предлагают переименовать в «Непобедимая»

22:02, 25 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Станцию ​​метро «Лукьяновская» предлагают переименовать после повреждения в результате обстрела.
В Киеве станцию ​​метро «Лукьяновская» предлагают переименовать в «Непобедимая»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве предлагают переименовать станцию ​​метро «Лукьяновская» в «Непобедимая». Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевского городского совета.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве станцию ​​метро «Лукьяновская» временно закрывали для пассажиров из-за повреждений после массированного обстрела в ночь на 24 мая. Взрывная волна повредила наземный вестибюль станции.

Авторы инициативы отмечают, что новое название должно увековечить героизм украинцев во время войны и символизировать устойчивость столицы в условиях российских атак.

В тексте петиции отмечается, что станция метро «Лукьяновская» уже стала символом несокрушимости Киева, ведь, несмотря на неоднократные обстрелы и повреждения, продолжает работать и восстанавливаться.

«Нам нужно увековечивать наше героическое настоящее. Станция уже стала символом устойчивости украинцев и способности столицы восстанавливаться, несмотря на постоянные нападения со стороны врага», — говорится в петиции.

Напомним, что станция «Лукьяновская» является 38-й станцией Киевского метрополитена и расположена на Сырецко-Печерской линии. Свое название она получила в соответствии с исторической местностью Лукьяновка, где и находится.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев петиция метро

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ФЛП и предприятия могут лишь зафиксировать убытки от войны: почему не работает система возмещения потерь

Украинские предприниматели могут фиксировать убытки и претендовать на компенсацию через государственные и международные инструменты.

Почему АМКУ предоставил разрешение на мегасделку Paramount и Warner Bros. Discovery

Решение АМКУ официально легитимизирует присутствие нового медиагиганта в украинском медиаполе.

Ветеранам с тяжелыми ранениями хотят выплачивать до 100% средней зарплаты за счет репараций РФ

В Украине предлагают внедрить отдельную ежемесячную помощь ветеранам войны с существенной утратой функциональности, размер которой будет зависеть от степени утраты профессиональной трудоспособности.

Верховный Суд защитил право военнослужащих на индексацию выплат: жалобы воинских частей на бюджетные трудности отклонили

Может ли суд возобновить срок на апелляцию из-за задержки финансирования воинской части.

Украинские банки готовят к экстраналогу 50% еще на два года, несмотря на сопротивление НБУ

Из-за планов продлить 50% налога на прибыль банков на 2026–2027 годы НБУ заявляет о рисках остановки кредитования бизнеса.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]