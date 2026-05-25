  1. В Украине

Пенсию могут приостановить: часть пенсионеров обязали повторно пройти идентификацию

20:50, 25 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсионерам, находящимся за границей или проживающим на ВОТ, необходимо повторно подтверждать лицо для получения пенсии.
Пенсию могут приостановить: часть пенсионеров обязали повторно пройти идентификацию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионерам, принадлежащим к отдельным категориям, в 2026 году снова придется проходить процедуру идентификации, даже если они уже подтверждали личность в этом году. В Пенсионном фонде отмечают: без ежегодного подтверждения лица выплату пенсии могут приостановить.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Требование предусмотрено статьей 47-1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Пройти идентификацию необходимо до 31 декабря, в противном случае начисление пенсионных выплат будет прекращено.

В первую очередь это касается граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, а также находящихся за рубежом пенсионеров. Речь идет о лицах, которые в течение года находились за пределами Украины более 183 дней или оформили временную защиту или статус беженца из-за войны, но не получали документы на постоянное проживание в другом государстве.

В Пенсионном фонде отмечают, что пройти проверку можно несколькими способами. Пенсионеры могут лично обратиться в сервисный центр ПФУ, воспользоваться вебпорталом электронных услуг, пройти процедуру через видеосвязь после предварительной регистрации или подтвердить лицо через дипломатическое учреждение Украины за рубежом с последующим направлением соответствующих документов в Пенсионный фонд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд ПФУ пенсия пенсия в Украине

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ФЛП и предприятия могут лишь зафиксировать убытки от войны: почему не работает система возмещения потерь

Украинские предприниматели могут фиксировать убытки и претендовать на компенсацию через государственные и международные инструменты.

Почему АМКУ предоставил разрешение на мегасделку Paramount и Warner Bros. Discovery

Решение АМКУ официально легитимизирует присутствие нового медиагиганта в украинском медиаполе.

Ветеранам с тяжелыми ранениями хотят выплачивать до 100% средней зарплаты за счет репараций РФ

В Украине предлагают внедрить отдельную ежемесячную помощь ветеранам войны с существенной утратой функциональности, размер которой будет зависеть от степени утраты профессиональной трудоспособности.

Верховный Суд защитил право военнослужащих на индексацию выплат: жалобы воинских частей на бюджетные трудности отклонили

Может ли суд возобновить срок на апелляцию из-за задержки финансирования воинской части.

Украинские банки готовят к экстраналогу 50% еще на два года, несмотря на сопротивление НБУ

Из-за планов продлить 50% налога на прибыль банков на 2026–2027 годы НБУ заявляет о рисках остановки кредитования бизнеса.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]