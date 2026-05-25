Пенсию могут приостановить: часть пенсионеров обязали повторно пройти идентификацию

Пенсионерам, находящимся за границей или проживающим на ВОТ, необходимо повторно подтверждать лицо для получения пенсии.

Пенсионерам, принадлежащим к отдельным категориям, в 2026 году снова придется проходить процедуру идентификации, даже если они уже подтверждали личность в этом году. В Пенсионном фонде отмечают: без ежегодного подтверждения лица выплату пенсии могут приостановить.

Требование предусмотрено статьей 47-1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Пройти идентификацию необходимо до 31 декабря, в противном случае начисление пенсионных выплат будет прекращено.

В первую очередь это касается граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, а также находящихся за рубежом пенсионеров. Речь идет о лицах, которые в течение года находились за пределами Украины более 183 дней или оформили временную защиту или статус беженца из-за войны, но не получали документы на постоянное проживание в другом государстве.

В Пенсионном фонде отмечают, что пройти проверку можно несколькими способами. Пенсионеры могут лично обратиться в сервисный центр ПФУ, воспользоваться вебпорталом электронных услуг, пройти процедуру через видеосвязь после предварительной регистрации или подтвердить лицо через дипломатическое учреждение Украины за рубежом с последующим направлением соответствующих документов в Пенсионный фонд.

