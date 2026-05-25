  1. В Украине

Кто и как может запретить выезд за границу Украины — разъяснение Минюста

19:35, 25 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Граждане могут проверить наличие запретов через онлайн-сервис ГПСУ.
Кто и как может запретить выезд за границу Украины — разъяснение Минюста
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кто именно и каким образом устанавливает ограничения на выезд за границу Украины, пояснило Одесское межрегиональное управление Минюста.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что решение о временном ограничении права выезда за пределы Украины могут принимать как суд, так и государственный исполнитель.

Для проверки наличия таких ограничений, установленных судом или органами государственной исполнительной службы, работает сервис «Личный кабинет» Государственной пограничной службы Украины. Он доступен круглосуточно с любого устройства — смартфона, планшета или компьютера — и позволяет гражданам самостоятельно проверить, есть ли в отношении них ограничения на выезд за границу.

В Минюсте напомнили, что во время принудительного исполнения судебных решений и решений других органов должнику может быть временно ограничено право выезда за пределы Украины.

Первый механизм предусматривает обращение государственного или частного исполнителя в суд. Согласно Закону Украины «Об исполнительном производстве», в случае уклонения должника от выполнения обязательств исполнитель имеет право инициировать в суде вопрос о временном ограничении выезда должника — физического лица или руководителя юридического лица — до полного исполнения решения или погашения задолженности.

Также Инструкция по организации принудительного исполнения решений предусматривает, что именно суд по представлению исполнителя принимает решение о таком ограничении.

Второй случай — когда ограничение применяет непосредственно государственный исполнитель. Это касается, в частности, задолженности по выплате алиментов, если ее размер превышает сумму платежей за четыре месяца. В таком случае исполнитель самостоятельно выносит постановление о временном ограничении права на выезд за границу до полного погашения задолженности.

Отдельно в Государственной пограничной службе подчеркнули, что ограничения, действующие в условиях военного положения для отдельных категорий граждан, в частности мужчин в возрасте 18–60 лет, проверяются по другим правилам и в онлайн-кабинете не отображаются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд пограничники Государственная пограничная служба граница пересечение границы

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ФЛП и предприятия могут лишь зафиксировать убытки от войны: почему не работает система возмещения потерь

Украинские предприниматели могут фиксировать убытки и претендовать на компенсацию через государственные и международные инструменты.

Почему АМКУ предоставил разрешение на мегасделку Paramount и Warner Bros. Discovery

Решение АМКУ официально легитимизирует присутствие нового медиагиганта в украинском медиаполе.

Ветеранам с тяжелыми ранениями хотят выплачивать до 100% средней зарплаты за счет репараций РФ

В Украине предлагают внедрить отдельную ежемесячную помощь ветеранам войны с существенной утратой функциональности, размер которой будет зависеть от степени утраты профессиональной трудоспособности.

Верховный Суд защитил право военнослужащих на индексацию выплат: жалобы воинских частей на бюджетные трудности отклонили

Может ли суд возобновить срок на апелляцию из-за задержки финансирования воинской части.

Украинские банки готовят к экстраналогу 50% еще на два года, несмотря на сопротивление НБУ

Из-за планов продлить 50% налога на прибыль банков на 2026–2027 годы НБУ заявляет о рисках остановки кредитования бизнеса.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]