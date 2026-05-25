Кто и как может запретить выезд за границу Украины — разъяснение Минюста

Граждане могут проверить наличие запретов через онлайн-сервис ГПСУ.

Кто именно и каким образом устанавливает ограничения на выезд за границу Украины, пояснило Одесское межрегиональное управление Минюста.

Отмечается, что решение о временном ограничении права выезда за пределы Украины могут принимать как суд, так и государственный исполнитель.

Для проверки наличия таких ограничений, установленных судом или органами государственной исполнительной службы, работает сервис «Личный кабинет» Государственной пограничной службы Украины. Он доступен круглосуточно с любого устройства — смартфона, планшета или компьютера — и позволяет гражданам самостоятельно проверить, есть ли в отношении них ограничения на выезд за границу.

В Минюсте напомнили, что во время принудительного исполнения судебных решений и решений других органов должнику может быть временно ограничено право выезда за пределы Украины.

Первый механизм предусматривает обращение государственного или частного исполнителя в суд. Согласно Закону Украины «Об исполнительном производстве», в случае уклонения должника от выполнения обязательств исполнитель имеет право инициировать в суде вопрос о временном ограничении выезда должника — физического лица или руководителя юридического лица — до полного исполнения решения или погашения задолженности.

Также Инструкция по организации принудительного исполнения решений предусматривает, что именно суд по представлению исполнителя принимает решение о таком ограничении.

Второй случай — когда ограничение применяет непосредственно государственный исполнитель. Это касается, в частности, задолженности по выплате алиментов, если ее размер превышает сумму платежей за четыре месяца. В таком случае исполнитель самостоятельно выносит постановление о временном ограничении права на выезд за границу до полного погашения задолженности.

Отдельно в Государственной пограничной службе подчеркнули, что ограничения, действующие в условиях военного положения для отдельных категорий граждан, в частности мужчин в возрасте 18–60 лет, проверяются по другим правилам и в онлайн-кабинете не отображаются.

