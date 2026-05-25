Тревожность и депрессия бьют рекорды — количество психических расстройств почти удвоилось за три десятилетия

С 1990 года количество случаев депрессии выросло на 131%, а тревожных расстройств — на 158%.

Число людей, живущих с психическими расстройствами, за последние 30 лет выросло на 95% и в 2023 году достигло около 1,2 млрд. Наибольший рост зафиксирован для тревожных и депрессивных расстройств. Такие данные приведены в новом анализе Global Burden of Disease Study 2023, опубликованном в журнале The Lancet, сообщает Euronews.

По данным анализа, количество случаев большого депрессивного расстройства за этот период увеличилось на 131%, а тревожных расстройств — на 158%. Именно они остаются двумя самыми распространенными психическими заболеваниями в мире.

Авторы исследования подчеркивают, что реагирование на потребности населения в сфере психического здоровья, особенно наиболее уязвимых групп, является необходимостью. В отчете психические расстройства описываются как распространенные заболевания, вызывающие значительные страдания и длительную утрату здоровья.

Помимо личных последствий, психические заболевания влияют на семьи, работодателей и государства из-за снижения производительности труда, сокращения участия людей в рынке труда и увеличения нагрузки на системы социальной защиты и здравоохранения.

Наибольшее число случаев приходится на женщин и подростков

Исследователи отмечают, что бремя психических расстройств распределяется неравномерно. Среди женщин в 2023 году было зарегистрировано 620 млн случаев психических расстройств, среди мужчин — 552 млн.

В отчете указывается, что женщины чаще сталкиваются с низкой самооценкой, неудовлетворенностью собственным телом, домашним и сексуальным насилием. Также на разницу могут влиять биологические изменения, особенно во время беременности и после родов, карьерная нагрузка и гендерное неравенство.

Наиболее распространенными психическими расстройствами среди женщин остаются депрессия и тревожность. Кроме того, у них чаще диагностируют персистирующее депрессивное расстройство, биполярное расстройство, нервную анорексию и булимию.

Среди мужчин чаще встречаются нейроразвивающиеся и поведенческие расстройства, в частности синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройства поведения и аутизм.

Наибольший уровень психических расстройств в мире зафиксирован среди подростков в возрасте от 15 до 19 лет. По мнению авторов исследования, это свидетельствует о необходимости ранней профилактики и целенаправленной поддержки молодежи.

Какие факторы влияют на психическое здоровье

Среди основных факторов риска исследователи назвали сексуальное насилие в детском возрасте, насилие со стороны партнера и буллинг. Они связаны с развитием шизофрении, депрессии, биполярного расстройства, тревожных расстройств, расстройств поведения и нервной булимии.

В то же время авторы отмечают, что эти факторы не могут полностью объяснить рост числа случаев. По их данным, уровень заболеваемости на протяжении многих лет оставался относительно стабильным и в 2023 году составлял лишь 18 % от общего количества лет жизни, скорректированных с учетом инвалидности (DALY), связанных с психическими расстройствами.

Ученые считают, что состояние психического здоровья формируется под влиянием сложного сочетания причин, среди которых генетика, биологические особенности, бедность, рост социального неравенства, а также глобальные кризисы — войны, пандемии, стихийные бедствия и изменения климата.

В исследовании подчеркивается, что психические расстройства уже давно относятся к основным причинам инвалидности в мире, а их общее бремя продолжает расти. В то же время развитие систем психического здоровья не успевает за увеличением потребностей населения.

