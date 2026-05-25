Военные могут через приложение «Армия+» отправлять посылки в прифронтовые регионы за 1 гривну
Военнослужащие имеют возможность пользоваться льготной доставкой посылок в прифронтовые области через приложение «Армия+». Об этом напомнил Донецкий областной ТЦК и СП.
В программе участвуют «Новая почта» и «Укрпочта».
Доставка доступна для Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей.
Условия участия
По условиям программы:
- «Новая почта» — до трех отправлений в месяц весом до 30 кг по цене 1 грн;
- «Укрпочта» — доставка за 1 грн при оформлении онлайн или за 6 грн при оформлении через оператора в отделении.
Как воспользоваться услугой
Для получения скидки необходимо сгенерировать штрихкод в приложении «Армия+» и предъявить его в отделении почтового оператора.
Один штрихкод может быть использован для одной посылки.
Срок действия штрихкода ограничен, а количество доступных промокодов фиксировано.
Программа направлена на упрощение логистики для военнослужащих и обеспечение более быстрого получения необходимых вещей в прифронтовых регионах.
