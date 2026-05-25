В Германии насильников заставят носить электронные браслеты

Бундестаг принял закон об электронных браслетах для насильников и усилении защиты от насилия.

Немецкий Бундестаг большинством голосов поддержал законопроект федерального правительства, который вводит электронный мониторинг местонахождения насильников и расширяет механизмы защиты жертв насилия. Речь идет об изменениях в законе о защите от насилия.

Новый закон существенно усиливает гражданско-правовую защиту. В частности, семейные суды получат полномочия обязывать лиц, совершивших насилие, проходить социальные тренинги или консультации по профилактике агрессивного поведения. Также предусмотрено ужесточение ответственности за нарушение судебных предписаний относительно защитных ограничений.

Кроме того, суды будут иметь доступ к информации из реестра оружия для оценки рисков в делах, касающихся насилия и вопросов опеки над детьми.

В тексте закона уточняется, что электронный мониторинг означает обязанность постоянно носить техническое устройство контроля, а также иметь при себе и в рабочем состоянии мобильный телефон, предоставленный для связи. Это необходимо для того, чтобы координационный центр мог в любой момент установить контакт с обидчиком.

В ходе рассмотрения документа была исключена норма, запрещавшая применение электронного мониторинга без согласия пострадавшего. В пояснении отмечается, что такое требование могло бы создавать риск давления со стороны обидчиков на потерпевших с целью уклонения от контроля. В то же время отмечается, что право пострадавших на самоопределение учитывается, поскольку суд обязан оценивать их позицию и риски возможного обострения ситуации.

Отдельно закон вводит понятие «зоны предупреждения», которая шире зоны запрета приближения. Такой механизм позволяет координационному центру получать сигнал еще до фактического нарушения установленного запрета. В правящей коалиции пояснили, что это должно повысить эффективность защиты пострадавших.

Также предусмотрена автоматическая передача данных о местонахождении обидчика лицу, находящемуся под защитой, если тот нарушает установленные географические ограничения или минимальную дистанцию.

