  В Украине

Пенсии чернобыльцев после реформы 2017: в Украине заявили о проблеме доплат за стаж

16:20, 25 мая 2026
После пенсионной реформы 2017 изменился порядок начисления доплат за сверхурочный стаж для чернобыльцев, что стало предметом судебных споров.
В Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявили о проблеме пенсионного обеспечения пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы и необходимости соблюдения ранее гарантированных государством социальных гарантий.

Там отметили, что после аварии на Чернобыльской АЭС государство взяло на себя обязательства по компенсации людям утраты здоровья и других последствий катастрофы, в частности через специальные условия пенсионного обеспечения.

В комитете напомнили, что законодательство предусматривало увеличение пенсии чернобыльцам на 1% за каждый год стажа сверх установленной нормы — 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин. По их словам, такая норма действовала для многих пенсионеров до 2017 года.

В то же время после пенсионной реформы 2017 года порядок начисления доплат за сверхнормативный стаж для чернобыльцев был изменен. В комитете отметили, что с тех пор при определении права на такие доплаты начали применять общие требования к продолжительности стажа — свыше 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, в том числе для лиц, которым пенсия была назначена ранее.

Там также обратили внимание, что часть пенсионеров обратилась в суд из-за изменения подхода к начислению выплат.

По данным комитета, суды, в частности Верховный Суд, стали на сторону истцов и указали, что нормы закона, ухудшающие положение человека, не могут иметь обратного действия во времени. В комитете отметили, что суд пришел к выводу: право на доплату за сверхнормативный стаж должно определяться редакцией закона, действовавшей на момент назначения пенсии.

Сообщается, что вопрос пенсионного обеспечения пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы остается частым предметом судебных споров. Речь идет о необходимости обеспечения одинакового подхода к реализации предусмотренных законом социальных гарантий.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что суд обязал ПФУ пересчитать чернобыльскую доплату лицу с инвалидностью III группы в размере 50% минимальной пенсии по возрасту вместо 170,82 грн, признав противоправным отказ в таком начислении.

