  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Кабмин не может уменьшать военные пенсии: что решил Верховный Суд по делу о правительственных коэффициентах

15:23, 25 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У бывшего сотрудника СБУ начисленная пенсия составляла более 46 тысяч грн, а после применения правительственных коэффициентов выплата уменьшилась на 16 тысяч.
Кабмин не может уменьшать военные пенсии: что решил Верховный Суд по делу о правительственных коэффициентах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд 20 мая принял резонансное решение по делу №320/2229/25, которое может оказать значительное влияние на тысячи военных пенсионеров и других получателей специальных пенсий.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Суд высказался относительно применения правительственных коэффициентов, которые в 2025 году фактически уменьшали выплату пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». Об этом сообщила Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

В начале 2025 года Кабинет Министров принял постановление от 3.01.2025 № 1 «Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2025 году в период военного положения», которым ввел механизм ограничения выплаты так называемых «высоких» специальных пенсий.

Если размер пенсии превышал 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, к сумме превышения применялись понижающие коэффициенты от 0,5 до 0,1.

На практике это означало реальное сокращение выплат.

У истца — бывшего сотрудника СБУ — начисленная пенсия составляла более 46 тыс. грн. После применения правительственных коэффициентов фактическая выплата уменьшилась примерно до 29,7 тыс. грн. Таким образом, ежемесячно пенсионер терял более 16 тысяч гривен.

Верховный Суд пришел к выводу, что Кабмин не имеет права изменять условия пенсионного обеспечения военных пенсионеров путем принятия постановлений. Суд подчеркнул, что Закон Украины №2262-ХІІ прямо предусматривает: изменение условий и норм такого пенсионного обеспечения возможно исключительно путем внесения изменений в сам закон.

Отдельно Верховный Суд обратил внимание на важную проблему коллизии законодательства.

Кабмин обосновывал свои действия статьей 46 Закона о Государственном бюджете на 2025 год, которая разрешила применять соответствующие коэффициенты.

Однако Суд напомнил устоявшуюся позицию Конституционного Суда Украины:

  • закон о Государственном бюджете не может изменять другие законы;
  • не может сужать права, установленные специальными законами;
  • не имеет высшей юридической силы по сравнению с другими законами.

В этом случае специальным законом является Закон №2262-ХІІ, а потому именно его нормы имеют приоритет.

Фактически Верховный Суд применил классический принцип права: специальный закон имеет преимущество над общим (lex specialis derogat generali).

Одним из ключевых аргументов Кабинета Министров была необходимость экономии бюджетных средств во время военного положения.

Однако Верховный Суд отметил:

  • право на социальную защиту гарантировано статьей 46 Конституции Украины;
  • Указ Президента о введении военного положения не предусматривал ограничения этого права;
  • даже если определенные социальные права могут быть временно ограничены, такое ограничение должно устанавливаться законом, а не постановлением правительства.

Кроме того, Верховный Суд поддержал выводы предыдущих инстанций не только относительно содержания постановления, но и относительно процедуры его принятия.

ВС отметил, что проект документа не направлялся профсоюзам и объединениям работодателей, не проводились консультации с общественностью и не было обеспечено надлежащее общественное обсуждение.

Верховный Суд оставил в силе решения судов предыдущих инстанций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд СБУ деньги Кабинет Министров Украины решение суда судебная практика Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине как оформить пенсию

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Ветеранам с тяжелыми ранениями хотят выплачивать до 100% средней зарплаты за счет репараций РФ

В Украине предлагают внедрить отдельную ежемесячную помощь ветеранам войны с существенной утратой функциональности, размер которой будет зависеть от степени утраты профессиональной трудоспособности.

Верховный Суд защитил право военнослужащих на индексацию выплат: жалобы воинских частей на бюджетные трудности отклонили

Может ли суд возобновить срок на апелляцию из-за задержки финансирования воинской части.

Украинские банки готовят к экстраналогу 50% еще на два года, несмотря на сопротивление НБУ

Из-за планов продлить 50% налога на прибыль банков на 2026–2027 годы НБУ заявляет о рисках остановки кредитования бизнеса.

В парламенте не хотят отменять ценовые ограничения на медикаменты для военных во время лечения

Реализация подхода к доступу военнослужащих к лекарственным средствам требует синхронного обновления смежных законов.

Из-за крупных расходов у украинцев могут забрать помощь — госорганы проверяют покупки получателей соцвыплат

Крупные покупки, банковские операции и даже переводы между родственниками все чаще становятся основанием для проверок соцвыплат в Украине.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]