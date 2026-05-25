Кабмин не может уменьшать военные пенсии: что решил Верховный Суд по делу о правительственных коэффициентах

У бывшего сотрудника СБУ начисленная пенсия составляла более 46 тысяч грн, а после применения правительственных коэффициентов выплата уменьшилась на 16 тысяч.

Верховный Суд 20 мая принял резонансное решение по делу №320/2229/25, которое может оказать значительное влияние на тысячи военных пенсионеров и других получателей специальных пенсий.

Суд высказался относительно применения правительственных коэффициентов, которые в 2025 году фактически уменьшали выплату пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». Об этом сообщила Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

В начале 2025 года Кабинет Министров принял постановление от 3.01.2025 № 1 «Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2025 году в период военного положения», которым ввел механизм ограничения выплаты так называемых «высоких» специальных пенсий.

Если размер пенсии превышал 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, к сумме превышения применялись понижающие коэффициенты от 0,5 до 0,1.

На практике это означало реальное сокращение выплат.

У истца — бывшего сотрудника СБУ — начисленная пенсия составляла более 46 тыс. грн. После применения правительственных коэффициентов фактическая выплата уменьшилась примерно до 29,7 тыс. грн. Таким образом, ежемесячно пенсионер терял более 16 тысяч гривен.

Верховный Суд пришел к выводу, что Кабмин не имеет права изменять условия пенсионного обеспечения военных пенсионеров путем принятия постановлений. Суд подчеркнул, что Закон Украины №2262-ХІІ прямо предусматривает: изменение условий и норм такого пенсионного обеспечения возможно исключительно путем внесения изменений в сам закон.

Отдельно Верховный Суд обратил внимание на важную проблему коллизии законодательства.

Кабмин обосновывал свои действия статьей 46 Закона о Государственном бюджете на 2025 год, которая разрешила применять соответствующие коэффициенты.

Однако Суд напомнил устоявшуюся позицию Конституционного Суда Украины:

закон о Государственном бюджете не может изменять другие законы;

не может сужать права, установленные специальными законами;

не имеет высшей юридической силы по сравнению с другими законами.

В этом случае специальным законом является Закон №2262-ХІІ, а потому именно его нормы имеют приоритет.

Фактически Верховный Суд применил классический принцип права: специальный закон имеет преимущество над общим (lex specialis derogat generali).

Одним из ключевых аргументов Кабинета Министров была необходимость экономии бюджетных средств во время военного положения.

Однако Верховный Суд отметил:

право на социальную защиту гарантировано статьей 46 Конституции Украины;

Указ Президента о введении военного положения не предусматривал ограничения этого права;

даже если определенные социальные права могут быть временно ограничены, такое ограничение должно устанавливаться законом, а не постановлением правительства.

Кроме того, Верховный Суд поддержал выводы предыдущих инстанций не только относительно содержания постановления, но и относительно процедуры его принятия.

ВС отметил, что проект документа не направлялся профсоюзам и объединениям работодателей, не проводились консультации с общественностью и не было обеспечено надлежащее общественное обсуждение.

Верховный Суд оставил в силе решения судов предыдущих инстанций.

