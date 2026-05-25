Сняла «сглаз» за 28,5 тысяч гривен — в Киеве судили женщину за ограбление 90-летней бабушки

Голосеевский суд признал женщину виновной в краже денег у пожилой киевлянки во время якобы проведения «обряда» в её квартире.

Голосеевский районный суд города Киева вынес приговор по уголовному делу в отношении лица, обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью четвертой статьи 185 Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства дела №752/15479/24

4 июня 2024 года примерно в 15:00 обвиняемая, находясь в Голосеевском районе города Киева, встретила пожилую женщину. Под предлогом снятия «сглаза» обвиняемая вступила с ней в диалог, завоевала ее доверие и получила согласие провести обряд по месту жительства потерпевшей.

Примерно в 16:00, находясь в квартире потерпевшей, обвиняемая, воспользовавшись преклонным возрастом и состоянием потерпевшей после обряда, тайно похитила денежные средства в размере 28 500 гривен, которые находились в полиэтиленовом пакете, обернутом в желто белый платок. Впоследствии обвиняемая спрятала похищенные средства в свою сумку и покинула квартиру, имея возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

Обвиняемая вину не признала. Она пояснила, что проживает в Днепропетровской области, а в Киев периодически приезжает к сестре и для закупки вещей на перепродажу. По её словам, 4 июня 2024 года она встретила пожилую женщину, которой стало плохо из-за жары, оказала помощь и сопроводила её домой по просьбе последней. Во время общения женщина сообщила, что считает себя «заклятой», после чего обвиняемая предложила помочь молитвой. В квартире она, по собственным словам, прочитала молитву, а после этого хозяйка вынесла платок с деньгами в качестве благодарности за помощь. Обвиняемая утверждала, что не просила денег и не называла стоимость своих услуг, предложив отблагодарить по собственному усмотрению. Она также отметила, что не знала суммы средств, поскольку они были завернуты в платок. После посещения квартиры пожилая женщина проводила ее до остановки общественного транспорта. Впоследствии, по словам обвиняемой, после выхода из троллейбуса ее остановили правоохранители, изъяли деньги из сумки и доставили в полицейский участок. Она настаивала, что полученные средства были добровольной платой за проведенный обряд, а также сообщила, что занимается гаданием и обладает соответствующим даром, унаследованным от бабушки.

Следует отметить, что потерпевшая является женщиной преклонного возраста (1936 г.р.), что, по мнению суда, объективно обусловливает наличие определенных возрастных и биологических изменений, влияющих на способность к полному и последовательному воспроизведению обстоятельств событий. В связи с этим потерпевшая не помнит отдельные детали, последовательность событий, что является типичным проявлением возрастной уязвимости и не может расцениваться как недостоверность ее показаний, в частности, и из-за того, что со дня событий до ее допроса в судебных заседаниях прошел значительный промежуток времени, а также из-за того, что факт преступления негативно повлиял на ее здоровье.

Таким образом, суд оценивает показания потерпевшей не как противоречие в показаниях, а как проявление ее повышенной уязвимости, обусловленной возрастом. Возрастные особенности потерпевшей не нивелируют суть ее показаний относительно ключевого обстоятельства дела, в частности, отсутствия ее добровольной воли на передачу денежных средств обвиняемой.

Показания потерпевшей дополнены и подтверждены в суде свидетелями.

Так, сотрудники полиции сообщили, что во время патрулирования они заметили пожилую женщину вместе с женщиной цыганской национальности на остановке общественного транспорта. После первоначального общения с потерпевшей у нее возникли подозрения относительно возможного исчезновения денежных средств. В дальнейшем правоохранители организовали проверку по месту жительства потерпевшей, где последняя сообщила об отсутствии сбережений. Один из свидетелей также отметил, что впоследствии была вызвана следственно-оперативная группа, которая осуществила соответствующие процессуальные действия и изъятие вещей.

Другой сотрудник полиции подтвердил факт обнаружения на месте происшествия двух женщин, а также участие в последующих следственных действиях, в частности изъятии денежных средств, находившихся в сумке, завернутых в платок. Вместе с тем, он не воспроизвел всех деталей происшествия из-за значительного промежутка времени.

Понятые подтвердили, что были привлечены сотрудниками полиции для участия в следственных действиях. Они отметили, что видели изъятие денежных средств в присутствии участников процесса, а также подписывали соответствующие процессуальные документы после их ознакомления. По их словам, видимого физического или психологического давления на обвиняемую во время проведения процессуальных действий не оказывалось.

Отдельно свидетель со стороны защиты — сосед потерпевшей — сообщил, что в тот день потерпевшая обратилась к нему в взволнованном состоянии и сообщила об исчезновении денег. Он помог ей связаться с полицией. Также отметил, что, по его словам, потерпевшая не могла четко объяснить обстоятельства происшествия, а следственные действия уже были частично проведены. Кроме того, он слышал, что впоследствии денежные средства были возвращены потерпевшей.

Еще один свидетель — родственница обвиняемой — подтвердила родственные связи и периодическое пребывание обвиняемой у нее в Киеве. Она охарактеризовала ее как человека, занимающегося народным лечением и гаданием, однако относительно обстоятельств инкриминируемого правонарушения никакой конкретной информации не предоставила.

Суд пришел к выводу, что приведенные объяснения не опровергают совокупность доказательств, подтверждающих ее вину в совершении инкриминируемого преступления.

Что решил суд

Суд признал обвиняемую виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью четвертой статьи 185 Уголовного кодекса Украины (тайное похищение чужого имущества (кража), совершенное в условиях военного положения).

Назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

До вступления приговора в законную силу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с взятием под стражу в зале суда. В срок наказания зачтен срок предварительного заключения.

Приговор может быть обжалован в Киевский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения.

