Харьковский окружной административный суд отмечает 19-летие со дня начала процессуальной деятельности

Учреждение было создано в 2006 году, а фактическое начало рассмотрения дел состоялось 25 мая 2007 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

25 мая отмечается 19-я годовщина со дня начала процессуальной деятельности Харьковского окружного административного суда.

«Наличие административного судопроизводства является показателем соответствия национальной судебной системы международно-правовым стандартам обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также утверждения принципа законности в сфере реализации исполнительной власти», – говорится в сообщении суда.

Харьковский окружной административный суд был создан в июне 2006 года. Фактическое начало его работы по рассмотрению дел состоялось 25 мая 2007 года, и в тот же день судьями были вынесены первые судебные решения.

«За эти годы плодотворной работы представители административной юстиции доказали преданность своему делу, продемонстрировали высокий профессионализм, обеспечивая качественное функционирование одного из важнейших звеньев государственного механизма», – отметили в суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.