Учителей, медиков и соцработников будут проверять через реестр педофилов каждые три года

В Украине хотят запретить работать с детьми без проверки через реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

В Украине планируют значительно усилить защиту детей от сексуального насилия и преступлений против половой свободы и неприкосновенности. В Верховную Раду внесли законопроект № 15266, который предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и ряд других законов.

Одним из ключевых нововведений является обязательная проверка работников, работающих с детьми, через специальный реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Речь идет о работниках:

учреждений образования;

медицинских учреждений;

социальных служб;

других организаций, работающих с детьми.

Проверку предлагают проводить перед приемом на работу и в дальнейшем как минимум раз в три года.

За непроведение такой проверки законопроект предусматривает административную и уголовную ответственность для должностных лиц.

Кроме того, инициаторы документа хотят усилить наказание за сексуальные преступления в отношении детей до 14 лет, расширить перечень лиц, информация о которых будет вноситься в реестр.

Законопроект разработали для приведения норм некоторых законодательных актов Украины в соответствие с положениями Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.

Какие изменения предусматривает законопроект

Проектом акта предлагается в Кодексе Украины об административных правонарушениях:

ввести административную ответственность должностных лиц в случае приема на работу в учреждение образования, здравоохранения или другое учреждение, организацию, обязанную осуществлять надзор за детьми или предоставлять медицинские, образовательные социальные услуги детям, лица, без проведения в отношении него проверки на наличие запрета работать в контакте с детьми, а также непроведение такой проверки после приема на работу (дополнить статьей «188-58»);

наделить правом составлять протоколы за совершение этого административного правонарушения уполномоченных на то должностных лиц органов Национальной полиции, должностных лиц, уполномоченных на то областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями, местными государственными администрациями, а также образовательного омбудсмена или уполномоченных лиц службы образовательного омбудсмена;

в Уголовном кодексе Украины:

внести изменения в часть четвертую статьи 152 (Изнасилование) относительно усиления уголовного наказания за преступления в отношении лиц, не достигших четырнадцати лет;

внести изменения в часть четвертую статьи 153 (Сексуальное насилие) относительно замены определения «лицо, не достигшее четырнадцати лет» на «малолетнее лицо»;

дополнить новой статьей 367-1 (Непроведение проверки запрета работать с детьми в контакте с детьми) условиями наступления уголовной ответственности за невыполнение обязанности проводить проверку на наличие запрета работать в контакте с детьми в отношении лиц, работающих в учреждении образования, здравоохранения или другом учреждении, организации, обязанной осуществлять надзор за детьми или предоставлять медицинские, образовательные социальные услуги детям, лица, без соблюдения предусмотренной законом обязанности проведения в отношении него проверки, если последним было совершено уголовное правонарушение против половой свободы и неприкосновенности ребенка, который находился под надзором или получал услуги в указанном учреждении, организации или учреждении.

С целью эффективной реализации указанных выше норм в Уголовно-исполнительный кодекс Украины предлагается:

1) внести изменения в статью 6-1, изложив название статьи в редакции: «Единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу», функции Держателя Единого реестра – центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний и пробации, предусмотреть, что порядок его формирования и ведения утверждается Кабинетом Министров Украины, усовершенствовать информационное взаимодействие и обмен данными с другими государственными реестрами.

2) дополнить новой статьей 6-2 (Учет лиц, осужденных за уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности ребенка), где предлагается:

вносить сведения о лицах, осужденных за уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности ребенка, в модуль учета лиц, осужденных за уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности ребенка;

вносить в модуль сведения только в отношении совершеннолетних лиц;

определить перечень субъектов, имеющих право на получение информации относительно факта пребывания конкретного лица в модуле;

закрепить обязанность предоставлять информацию из модуля по запросу лиц, указанных в этой статье, в срок не более семи рабочих дней со дня его получения.

В Законе Украины «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» предлагается установить административный надзор в отношении совершеннолетних лиц, осужденных к лишению свободы за уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности не только в отношении малолетнего, но также и несовершеннолетнего лица. В то же время предлагается слово «милиция» заменить словами «орган Национальной полиции» с целью приведения в соответствие с Законом Украины «О Национальной полиции».

В Законе Украины «Об охране детства предусмотрена обязанность должностного лица осуществлять проверку отсутствия запрета работать в контакте с детьми при приеме на работу в учреждение образования, здравоохранения или другое учреждение, организацию, независимо от форм собственности, а также периодически после приема на работу, но не реже, чем один раз в три года.

В Законе Украины «Об органах и службах по делам детей и специальных учреждениях для детей» определено, что не могут быть приняты на работу (а принятые – подлежат увольнению) в органы и службы по делам детей, специальные учреждения и учреждения для детей, лица, которым запрещено работать в контакте с детьми в соответствии с частью одиннадцатой статьи 10 Закона Украины «Об охране детства».

В Законе Украины «Об образовании», «О полном общем среднем образовании», «О дошкольном образовании», «О внешкольном образовании», «О профессиональном образовании», «О профессиональном предвысшем образовании», «О высшем образовании» определена обязанность учредителя, руководителя учреждения образования обеспечить контроль за соблюдением запрета на труд в контакте с детьми, установленного частью одиннадцатой статьи 10 Закона Украины «Об охране детства».

Проблема назначения на должности без проверки информации из Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица

В соответствии с Законом Украины от 19 декабря 2019 года № 409-IX приказом Министерства юстиции от 24 марта 2020 года № 1180/5 в Едином реестре осужденных и лиц, взятых под стражу создан Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица (ЕРЗСН), который является составной частью Реестра и содержит сведения о лицах, совершивших уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица, в том числе лицах, судимость которых за такие уголовные правонарушения снята или погашена в установленном законом порядке. Держателем реестра является Министерство юстиции.

На сегодняшний день ЕРЗСН – это автоматизированная электронная база данных, созданная для обеспечения сбора, хранения, защиты, учета, поиска, обобщения данных о лицах, совершивших преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица, в том числе лицах, судимость которых за такие преступления снята или погашена в установленном законом порядке.

В то же время цели функционирования Реестра в полной мере не достигнуты, поскольку в законодательстве не предусмотрена обязанность проверять факт наличия запрета на труд в контакте с детьми путем определения факта пребывания в Реестре лица, претендующего на занятие должностей, предусматривающих работу с детьми. Кроме того, не установлена ответственность за назначение на должность без соблюдения обязанности по проверке факта пребывания конкретного лица в Реестре.

Следовательно, возникает необходимость в изменениях. Проверку хотят проводить путем непосредственного получения информации из ЕРЗСН соответствующими служебными лицами до приема на работу, а также в будущем, но не реже, чем один раз в три года.

Кроме того, положения Конвенции о защите от сексуального насилия касаются всех детей, а не только малолетних, в связи с чем в Украине хотят расширить круг лиц, информация о которых должна быть внесена в ЕРЗСН, а также определить перечень уголовных правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности ребенка, в частности по статьям 152, 153, 154, 155, 156, 1561 Уголовного кодекса Украины, обвинительный приговор суда по которым вступил в законную силу и содержит решение о включении информации об осужденном за уголовное правонарушение против половой свободы и половой неприкосновенности ребенка в модуль учета лиц, осужденных за уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности ребенка.

