  1. В Украине

Для украинцев за рубежом разрабатывают цифровую платформу, чтобы рассказать, что их будет ждать дома

11:47, 25 мая 2026
Информация на платформе должна помочь украинцам за границей получать верифицированную и практическую информацию о возможностях в Украине и конкретных общинах.
Фото: shutterstock
Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин заявил, что правительство при участии партнеров разрабатывает цифровую платформу «Додому» для поддержки возвращения и реинтеграции украинцев, находящихся за границей.

ОН акцентировал, что при планировании возвращения человек должен получать не фрагменты информации или отдельные услуги, а понятный маршрут поддержки.

«Для многих людей вопрос возвращения напрямую связан с тем, видят ли они понятное будущее в Украине. Человек должен получить честный, доступный и практический ответ: что меня ждет в Украине и на какую поддержку я могу рассчитывать? Поэтому наша общая задача — не призывать людей возвращаться любой ценой, а создать реальные условия для добровольного, информированного и устойчивого возвращения», — отметил он во время рабочей встречи с представителями более 260 общин из разных регионов Украины.

Во время встречи участникам представили концепцию цифровой платформы «Додому» — инструмента для планирования возвращения и реинтеграции украинцев.

В Минсоцполитики пояснили, что платформа будет содержать информационные профили общин с верифицированными данными о:

  • жилье;
  • трудоустройстве;
  • доступе к образованию;
  • социальных услугах;
  • медицинской помощи;

Официально цифровую платформу презентуют во время Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2026), которая состоится 25-26 июня в Гданьске.

Ранее в правительстве рассказали, как готовятся к возвращению украинцев из-за границы.

Кроме того, Украина хочет получить данные об украинцах, находящихся под временной защитой в странах ЕС. По словам Улютина, речь идет, в частности, об учете уязвимых категорий населения, что необходимо для планирования политики возвращения и подготовки общин к приему людей.

