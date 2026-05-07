В правительстве рассказали, как готовятся к возвращению украинцев из-за рубежа

22:18, 7 мая 2026
В правительстве рассказали, какие решения внедряются для реинтеграции украинцев.
Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин во время участия во Втором Международном форуме по обзору миграции (IMRF) в США поднял вопрос возвращения и реинтеграции украинцев домой.

Во время обсуждений министр отметил, что миллионы украинцев были вынуждены выехать из-за угроз безопасности, а еще миллионы остаются внутренне перемещенными лицами. Он подчеркнул, что характер перемещения является неравномерным и зависит от ситуации в стране.

«Прежде всего, устойчивое возвращение зависит от способности систем принимать людей, в частности на уровне громад. Ведь решения о возвращении принимаются не только с учетом безопасности, но и с учетом того, смогут ли люди восстановить свою жизнь — есть ли жилье, доступ к услугам, школы для детей, медицинская помощь и возможности трудоустройства», — отметил Денис Улютин.

По его словам, государство направляет усилия на развитие системы и обеспечение ее готовности к возвращению граждан. В частности, Украина развивает сеть социальных услуг на уровне громад, включая Центры жизнеспособности, которые предоставляют психосоциальную поддержку и практическую помощь.

Кроме того, государство усиливает поддержку внутренне перемещенных лиц через жилищные решения, такие как субсидии на аренду, льготные ипотечные программы и интеграцию в принимающие громады. При этом политика в отношении ВПЛ формируется с учетом как внутренней интеграции, так и будущего возвращения граждан из-за рубежа.

Отдельное внимание в ходе форума уделили вопросам данных и международного сотрудничества. Денис Улютин отметил, что эффективность управления миграционными процессами напрямую зависит от качества данных и систем, на которых оно основывается.

«Когда миллионы людей перемещаются за короткое время как внутри страны, так и за ее пределами, решения нужно принимать быстро: кто нуждается в поддержке, где находятся люди, какие услуги им необходимы и как планировать возвращение. Без надежных и взаимосвязанных данных это превращается в предположения. Украине пришлось создавать эту способность в режиме реального времени», — подчеркнул министр.

Он добавил, что Украина продолжает развивать цифровые инструменты и государственные реестры. В частности, эти инструменты используются для предоставления социальной поддержки, а также постепенно интегрируются в систему гуманитарного реагирования вместе с международными партнерами.

Ранее, как сообщала «Судебно-юридическая газета», во время участия в мероприятии высокого уровня в Брюсселе, посвященном дальнейшему пребыванию граждан Украины в странах ЕС и их возвращению домой, заместитель Министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская представила ключевые принципы, на которых должен основываться поэтапный план завершения действия Директивы ЕС о временной защите для украинцев.

В частности, она подчеркнула, что Украина совместно с европейскими партнерами координирует дальнейшие шаги, чтобы этот процесс был справедливым, предсказуемым и основанным на уважении к выбору людей.

«Наша совместная работа с ЕС по будущим изменениям для украинцев базируется на трех ключевых принципах: единстве, достоинстве и партнерстве. Единство — это о поддержке связи украинцев с Родиной, друг с другом и с Европой. Достоинство заключается в признании того, что украинцы за границей принимают активное участие в жизни стран, которые их приютили, а не являются для них обузой», — отметила заместитель Министра.

Как известно, Украина разворачивает Сеть единства за рубежом, чтобы упростить возвращение соотечественников из ЕС.

Также мы рассказывали, что ЕС фиксирует рекордное количество иммигрантов: украинцы — среди основных заявителей на убежище во Франции.

Лента новостей

