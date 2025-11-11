Украина развертывает Сеть единства в Испании и Германии, чтобы упростить возвращение соотечественников из ЕС

Украина и ЕС готовятся к запуску Сети единства.

Украина совместно с Европейским Союзом и украинскими общественными организациями, которые уже активно работают в странах ЕС, начала подготовку к развертыванию Сети единства украинцев. Об этом сообщила заместитель Министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская во время Всеукраинского форума лидеров социальных изменений.

Как объяснила Гавронская, новая инициатива направлена на поддержку украинцев, временно пребывающих за границей, сохранение их связи с Родиной и содействие в принятии осознанного решения о возвращении домой. Первые Центры единства, которые станут частью Сети, откроются уже в этом году в Испании и Германии.

«Каждый украинец, где бы он ни находился, важен для Украины. Мы работаем над тем, чтобы наши граждане, которые сейчас за границей, сохраняли связь с государством, имели возможность получать достоверную информацию и принимать информированные решения о возвращении домой», — подчеркнула Гавронская.

Чиновница отметила, что наиболее эффективной моделью реализации Сети станет трехстороннее взаимодействие — Украины, стран-членов ЕС и украинских общественных организаций за рубежом. Такой формат, по ее словам, позволит не только создать новые центры, но и объединить уже существующие инициативы, формируя своего рода «сеть сетей».

«Мы создаем “сеть сетей”, чтобы сделать видимыми и услышанными те активности, которые сегодня реализуют украинские общины, общественные и международные организации. Это о взаимодействии и доверии: чтобы мы видели и слышали друг друга, чтобы не было разделения на “здесь” и “там”, а ощущалось единство и взаимная ценность каждого украинца по всему миру», — отметила заместитель министра.

По оценкам Минсоцполитики, сейчас около 4,7 млн украинцев находятся в странах ЕС в статусе временной защиты, действие которой продлится до 4 марта 2027 года. Правительство уже совместно с европейскими партнерами разрабатывает план постепенного перехода к устойчивым политикам, основанный на принципах единства, достоинства и партнерства.

Важным направлением сотрудничества также станет поддержка украинских общин в Украине, которые будут принимать тех, кто возвращается из-за границы. Именно общины, подчеркнула Гавронская, должны сыграть ключевую роль в реинтеграции людей — помочь им найти жилье, работу, адаптироваться к новым условиям.

«Инвестиции в развитие общин, которые становятся точками возвращения, выгодны для всех — для местных жителей, внутренне перемещенных лиц и для тех, кто решил вернуться домой», — добавила она.

Ранее, как писала «Судебно-юридическая газета», во время участия в мероприятии высокого уровня в Брюсселе, посвященном дальнейшему пребыванию граждан Украины в странах ЕС и их возвращению домой, заместитель Министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская представила ключевые принципы, на которых должен основываться пошаговый план поэтапного завершения действия Директивы ЕС о временной защите для украинцев.

В частности, она подчеркнула, что Украина совместно с европейскими партнерами координирует дальнейшие шаги, чтобы этот процесс был справедливым, предсказуемым и основанным на уважении к выбору людей.

«Наша совместная работа с ЕС по будущим изменениям для украинцев базируется на трех ключевых принципах: единстве, достоинстве и партнерстве. Единство — это о поддержании связи украинцев с Родиной, друг с другом и с Европой. Достоинство заключается в признании того, что украинцы за границей принимают активное участие в жизни стран, которые их приютили, а не являются бременем для них», — отметила заместитель министра.

