Україна розгортає Мережу єдності в Іспанії та Німеччині, щоб спростити повернення співвітчизників із ЄС

10:18, 11 листопада 2025
Україна та ЄС готуються до запуску Мережі єдності.
Україна розгортає Мережу єдності в Іспанії та Німеччині, щоб спростити повернення співвітчизників із ЄС
Україна спільно з Європейським Союзом та українськими громадськими організаціями, які вже активно працюють у країнах ЄС, розпочала підготовку до розгортання Мережі єдності українців. Про це повідомила заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська під час Всеукраїнського форуму лідерів соціальних змін.

Як пояснила Гавронська, нова ініціатива спрямована на підтримку українців, які тимчасово перебувають за кордоном, збереження їхнього зв’язку з Батьківщиною та сприяння у прийнятті поінформованого та свідомого рішення про повернення додому. Перші Центри єдності, що стануть складовими Мережі, відкриються вже цього року в Іспанії та Німеччині.

«Кожен українець, де б він не перебував, важливий для України. Ми працюємо над тим, щоб наші громадяни, які перебувають за кордоном, зберігали зв’язок з державою, мали можливість отримати достовірну інформацію і приймати поінформоване та свідоме рішення про повернення додому», — наголосила Гавронська.

Посадовиця підкреслила, що найефективнішою моделлю реалізації Мережі стане тристороння взаємодія — України, країн-членів ЄС та українських громадських організацій за кордоном. Такий формат, за її словами, дозволить не лише створити нові осередки, а й об’єднати вже наявні ініціативи, формуючи своєрідну «мережу мереж».

«Ми формуємо «мережу мереж», щоб зробити видимими й почутими ті активності, які сьогодні реалізують українські громади, громадські та міжнародні організації. Це про взаємодію і довіру: щоб ми бачили й чули одне одного, щоб не було поділу на «тут» і «там», а відчувалася єдність і взаємна цінність кожного українця по всьому світ», — зазначила заступниця міністра.

За оцінками Мінсоцполітики, нині близько 4,7 млн українців перебувають у країнах ЄС у статусі тимчасового захисту, який діятиме до 4 березня 2027 року. Уряд зараз розробляє спільно з європейськими партнерами послідовний план переходу до сталих політик, заснований на принципах єдності, гідності та партнерства.

Важливим напрямом співпраці також стане підтримка українських громад в Україні, які прийматимуть тих, хто повертається з-за кордону. Саме громади, наголосила Гавронська, мають відігравати ключову роль у реінтеграції людей — допомагати з пошуком житла, роботи, адаптацією до нових умов.

«Інвестиції в розвиток громад, які стають точками повернення, вигідні для всіх — для місцевих мешканців, внутрішньо переміщених осіб і для тих, хто вирішив повернутися додому», — підкреслила вона.

Раніше, як розповідала «Судово-юридична газета», під час участі у заході високого рівня в Брюсселі, присвяченому подальшому перебуванню громадян України в країнах ЄС та їхньому поверненню додому, заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська представила ключові принципи, на яких має ґрунтуватися покроковий план щодо поетапного завершення дії Директиви ЄС про тимчасовий захист для українців.

Зокрема, вона наголосила, що Україна спільно з європейськими партнерами координує подальші кроки, аби цей процес був справедливим, передбачуваним і заснованим на повазі до вибору людей.

«Наша спільна робота з ЄС щодо майбутніх змін для українців базується на трьох ключових принципах: єдності, гідності та партнерстві. Єдність це про підтримку зв’язку українців із Батьківщиною, один з одним і з Європою. Гідність полягає у визнанні того, що українці за кордоном беруть активну участь у житті країн, які їх прихистили, а не є тягарем для них», — зазначила заступниця Міністра.

