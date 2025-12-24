В Україні продовжили строк експлуатації енергоблоків ТЕС і ТЕЦ до 31 грудня 2028 року

Через атаки РФ Україна продовжила строк роботи енергоблоків великих спалювальних установок.

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок, продовживши строк їхньої експлуатації. Про це повідомило Міненерго.

Рішення схвалено для приведення національних актів у відповідність до міжнародних зобов’язань України як члена Енергетичного Співтовариства та забезпечення достатності генеруючих потужностей в умовах енергетичного терору росії й формування необхідних резервів.

Реалізація НПСВ передбачалася як перехідний етап до повного виконання Україною євроінтеграційних зобов’язань щодо зменшення та запобігання промисловому забрудненню й впровадження європейських стандартів до роботи великих спалювальних установок, зокрема імплементації Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/75/ЄС про промислові викиди. Згідно з ними, наприкінці цього року низка великих спалювальних установок в Україні мала б припинити роботу.

Проте, враховуючи важливість зміцнення енергетичної безпеки України в умовах постійних атак росії, 18 грудня Рада Міністрів Енергетичного Співтовариства розглянула звернення Міністерства енергетики України та погодила відповідні відступи для України.

Енергетичне Співтовариство дозволило Україні продовжити експлуатацію великих спалювальних установок, включених до НПСВ, на період дії воєнного стану, але не пізніше 31 грудня 2028 року.

В міністерстві зазначили, що прийняте рішення дозволить забезпечити балансову надійність енергосистеми та безперебійне виробництво електричної і теплової енергії для об’єктів критичної та соціальної інфраструктури, зокрема в умовах опалювального сезону та триваючих атак ворога на об’єкти енергетики.

Воно дозволяє операторам великих спалювальних установок уникнути передчасної зупинки окремих енергоблоків ТЕС і ТЕЦ, а також позитивно впливає на ринкове середовище, достатність генеруючих потужностей та зміцнення енергетичної безпеки держави.

