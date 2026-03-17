  1. В Україні

Україна–ЄС: у Мінʼюсті назвали ключові виклики у правосудді та захисті прав людини

14:21, 17 березня 2026
У Брюсселі розглянули прогрес у переговорах про вступ України до ЄС.
Україна–ЄС: у Мінʼюсті назвали ключові виклики у правосудді та захисті прав людини
Фото: ОПУ
Під час засідання Комітету асоціації Україна–ЄС, яке відбулося 16 березня у Брюсселі, сторони обговорили стан реформ та євроінтеграційні зобов’язання України. Особливу увагу приділили темі захисту основоположних прав, реформ у сфері верховенства права, а також підзвітності

Як повідомили в Міністерстві юстиції, за мету взято створити ефективну, незалежну, прозору та стабільну систему правосуддя, незалежних та ефективних антикорупційних і правоохоронних органів, а також забезпечити неухильний захист прав людини в усіх сферах життя.

Окремо було наголошено на стані справ у таких напрямках, як антикорупційна політики. Зокрема, питанні посилення незалежності НАБУ та САП, а також цифровізації виконавчого провадження, удосконалення конституційної процедури, реформі Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Окремі питання стосувалися і дотримання прав людини. Зокрема, у 2025 році уряд ухвалив ключові стратегічні документи у сфері прав людини. Вони охоплюють захист прав дитини, забезпечення гендерної рівності, реформу деінституціалізації та створення безбар’єрного середовища.

Окрім того, серед важливих стратегічних документів – новий Операційний план на 2025–2026 роки з реалізації Стратегії реформування пенітенціарної системи, що передбачає поліпшення умов тримання під вартою та посилення гарантій захисту від катувань і жорстокого поводження в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах на основі рекомендацій Європейського комітету із запобігання катуванням та нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.

Крім того, як повідомила т.в.о. Міністра юстиції України, заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак, Міністерство разом із партнерами та представниками громадянського суспільства розробляє нову Стратегію у сфері прав людини до 2035 року.

Також у парламенті зареєстровані важливі євроінтеграційні законопроєкти:

  • №13597, який передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації;
  • №13181 про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Попри заявлений прогрес, Україна ще має виконати низку вимог ЄС передбачених Дорожньою картою з питань верховенства права, а також проміжними бенчмарками у межах Кластера 1 «Основи».

Виконання цих критеріїв є ключовою умовою для подальшого просування до членства в Євросоюзі.

Водночас у Міністерстві юстиції підкреслюють, що реформи відбуваються в умовах повномасштабної війни.

Стрічка новин

