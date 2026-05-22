Ціни на полуницю в Україні різко впали: скільки коштує ягода зараз

Скільки коштує полуниця в Україні та чому ціни пішли вниз.

В Україні за останній тиждень помітно знизилися гуртові ціни на полуницю від місцевих виробників. Наразі ягоду продають у межах 170–230 грн за кілограм, тоді як ще тиждень тому вартість становила 200–260 грн/кг. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Зменшення цін пов’язують із активізацією збору врожаю у південних та західних регіонах країни. На ринок почала надходити більша кількість полуниці з плівкових теплиць, особливо від господарств західних областей.

Через збільшення пропозиції та високу конкуренцію виробники змушені поступово знижувати вартість продукції, адже ягода швидко втрачає товарний вигляд. Додатково на ринок впливає і стриманий попит з боку покупців.

Експерти зазначають, що пік надходження української полуниці ще попереду. Більш масовий збір урожаю очікується вже на початку наступного місяця.

Попри нинішнє здешевлення, гуртові ціни на полуницю залишаються приблизно на 32% вищими, ніж у цей самий період минулого року.

