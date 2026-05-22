  1. В Украине

Цены на клубнику в Украине резко упали: сколько стоит ягода сейчас

23:12, 22 мая 2026
Сколько стоит клубника в Украине и почему цены ушли вниз.
В Украине за последнюю неделю заметно снизились оптовые цены на клубнику от местных производителей. Сейчас ягоду продают в пределах 170–230 грн за килограмм, тогда как еще неделю назад стоимость составляла 200–260 грн/кг. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Снижение цен связывают с активизацией сбора урожая в южных и западных регионах страны. На рынок начало поступать больше клубники из пленочных теплиц, особенно от хозяйств западных областей.

Из-за увеличения предложения и высокой конкуренции производители вынуждены постепенно снижать стоимость продукции, поскольку ягода быстро теряет товарный вид. Дополнительно на рынок влияет и сдержанный спрос со стороны покупателей.

Эксперты отмечают, что пик поступления украинской клубники еще впереди. Более массовый сбор урожая ожидается уже в начале следующего месяца.

Несмотря на нынешнее удешевление, оптовые цены на клубнику остаются примерно на 32% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

