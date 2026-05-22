Благотворительные взносы наличными: какие правила оприходования и кассового учета

Украинцам объяснили порядок кассового учета благотворительных пожертвований, оформление прибыльных кассовых ордеров и сдачу наличных в банк в соответствии с Положением НБУ №148.

Учет наличных средств в виде благотворительных взносов остается важным вопросом для общественных организаций, благотворительных фондов и других учреждений, привлекающих средства от граждан и бизнеса. Правильное оформление и отражение таких поступлений в бухгалтерском учете должно обеспечивать прозрачность использования средств и соответствие требованиям законодательства.

Согласно Положению НБУ №148, наличные средства, поступающие в кассу, должны своевременно и в полном объеме оприходоваться в день их получения. Это правило распространяется и на благотворительные взносы, в частности на средства, изъятые из специальных ящиков для сбора пожертвований.

Оприходование наличных осуществляется в зависимости от способа проведения расчетов. Для учреждений и предприятий, ведущих кассовую книгу, учет проводится на основании приходных кассовых ордеров с внесением данных в кассовую книгу. Если расчеты проводятся через РРО или программные РРО без ведения кассовой книги, необходимо обеспечить формирование и хранение фискальных отчетных чеков в соответствии с требованиями законодательства, напоминает Налоговая служба.

Также предусмотрено, что суммы оприходованных наличных средств должны соответствовать данным кассовых и расчетных документов. Прием средств в кассу оформляется приходным кассовым ордером, подписанным уполномоченным лицом.

Таким образом, благотворительные организации должны оформлять поступление наличных благотворительных взносов через кассу с использованием приходных кассовых ордеров, а в дальнейшем — в установленные сроки сдавать средства в банк для зачисления на счет.

