  1. В Украине

В Одессе сотрудник ТЦК наладил бизнес на военнослужащих, которые ушли в СЗЧ

20:22, 22 мая 2026
В начале 2026 года должностное лицо начал искать через знакомых военных, которые находились в розыске из-за СЗЧ, и предлагал им свои «услуги».
В Одессе разоблачили сотрудника Киевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которого подозревают в незаконном заработке на военнослужащих, самовольно оставивших часть.

По данным следствия, в начале 2026 года должностное лицо начал искать через знакомых военных, которые находились в розыске из-за СЗЧ, и предлагал им свои «услуги».

За 7,5 тысяч долларов США фигурант обещал организовать перевод в другую воинскую часть в Одесской области, что должно было помочь избежать ответственности за самовольное оставление службы.

Кроме того, по версии следствия, он уверял клиентов, что может повлиять на решение военно-врачебной комиссии и помочь оформить непригодность к службе с последующим исключением из воинского учета.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 1,5 млн гривен.

деньги Одесса ГБР военнослужащие ТЦК СЗЧ

