В Киеве ветерана избили во время конфликта с группой оповещения ТЦК

Полиция возбудила уголовное дело и назначила экспертизу для установления степени тяжести телесных повреждений.

В Шевченковском районе Киева мужчина получил телесные повреждения в результате конфликта с группой оповещения. Об инциденте сообщили в полиции Киева.

По предварительным данным, телесные повреждения мужчина получил во время конфликта с представителями группы оповещения — военнослужащими ТЦК и СП, а также представителями добровольческого формирования территориальной общины.

По данному факту Шевченковское управление полиции внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 125 Уголовного кодекса Украины.

Потерпевшему выдано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить степень тяжести полученных телесных повреждений.

Досудебное расследование продолжается.

