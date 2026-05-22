Недопустимость автоматического вывода о преступном происхождении имущества без доказывания фактов в практике ЕСПЧ

Имущество не может считаться преступным лишь на основании подозрений, а государство обязано доказать фактическую основу происхождения имущества.

В украинской антикоррупционной практике все чаще открываются производства, в которых обвинение пытается одновременно доказать как факт предикатного коррупционного преступления, так и последующую легализацию якобы полученных преступных доходов.

Статья 209 Уголовного кодекса Украины — это действенный инструмент в борьбе с организованной преступностью и коррупцией, поскольку позволяет преследовать не только за само хищение или взятку, но и за действия, направленные на сокрытие незаконного происхождения активов. Однако ключевым элементом этого состава преступления является предикатное преступление — общественно опасное деяние, предшествовавшее легализации.

Сегодня правоохранительные органы, в частности НАБУ и САП, часто выбирают путь объединения этих двух составов в одном производстве. Это создает ситуацию, когда суд вынужден оценивать имущество как «преступное» еще до того, как вынесен приговор по основному коррупционному деянию.

Поэтому главный вопрос заключается в том, возможно ли осудить лицо за легализацию имущества, если преступное происхождение такого имущества еще не установлено обвинительным приговором суда. С точки зрения законодательства и практики ЕСПЧ, попытка доказывать предикатное преступление и легализацию средств в одном производстве создает риск замкнутого круга, когда один элемент обвинения зависит от другого.

При таких условиях под сомнение подпадает сам факт существования предмета легализации, а это способно существенно повлиять на перспективы обвинительного акта в суде.

Предикат как основа обвинения

Согласно диспозиции статьи 209 УК, предметом легализации является имущество, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем. Предикатное преступление — это первоисточник, без которого само понятие легализации теряет юридический смысл.

Украинское законодательство определяет предикат как любое преступление, в результате совершения которого возникли доходы, способные стать предметом легализации. Проблема заключается в стандарте установления этого происхождения. Стандартная логика предполагает следующую последовательность: сначала доказывается предикат, затем связь с имуществом, и только потом — операции по его легализации.

Практика, когда обвинение одновременно доказывает предикатное преступление и легализацию имущества по ст. 209 УК Украины, ставит суд в ситуацию, когда для обоснования приговора за легализацию фактически необходимо заранее допустить виновность лица в предикатном преступлении.

Если в части предикатного преступления будет вынесен оправдательный приговор, обвинение по ст. 209 может потерять почву, ведь невозможно легализовать имущество, преступное происхождение которого не доказано. Такой подход создает риски для соблюдения принципа презумпции невиновности, закрепленного в статье 17 УПК Украины.

В украинской практике де-факто существуют три подхода к решению этой проблемы:

Автономный, когда осуждение по ст. 209 происходит без приговора по предикатному делу, если суд самостоятельно установит незаконное происхождение имущества. Это соответствует немецкому опыту (§261 StGB).

Акцессорный, когда приговор по предикатному делу является непременным условием. Это обеспечивает наивысшую правовую определенность, но усложняет борьбу со сложными схемами.

Смешанный, когда предикат может быть установлен косвенно через «достаточные основания полагать», что имущество является преступным. Это дает суду большую дискрецию, но создает неравномерную практику.

Стандарты ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека в своей практике установил четкие предохранители против упрощенного доказывания легализации имущества или активов.

Дело Geerings v. Netherlands. ЕСПЧ признал нарушение ст. 6 Конвенции, поскольку конфискация основывалась на предположении о преступной деятельности, за которую лицо не было осуждено. Конфискация не может строиться на скрытом признании вины.

Дело Phillips v. United Kingdom. Суд разрешил перенос бремени доказывания на обвиняемого, но только в «разумных пределах» и после того, как государство представит убедительную первичную доказательственную базу.

Дело Grayson and Barnham v. United Kingdom. Подтверждено, что финансовые презумпции возможны только после осуждения за тяжкие преступления и при условии, что обвиняемый имеет реальную возможность их опровергнуть.

Главный вывод ЕСПЧ: автоматический вывод о преступном происхождении имущества лишь на основе подозрений или финансовых несоответствий является недопустимым.

То есть практика ЕСПЧ допускает отсутствие отдельного обвинительного приговора за предикатное преступление в делах о легализации доходов, но в то же время требует, чтобы национальный суд самостоятельно установил фактические обстоятельства преступного происхождения имущества.

Европейский суд неоднократно подчеркивал, что презумпции и косвенные доказательства могут использоваться лишь в разумных пределах и не подменяют обязанность стороны обвинения доказать связь активов с преступной деятельностью.

Иной подход, как следует из практики ЕСПЧ, может расцениваться как нарушение статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод и принципа презумпции невиновности.

В делах о легализации средств европейские стандарты требуют от обвинения доказать существование преступной деятельности, связь имущества с этой деятельностью, осведомленность обвиняемого и конкретные обстоятельства происхождения активов.

Недостаточно лишь ссылок на финансовые несоответствия или «подозрительный характер» операций. Если обвинение основывается преимущественно на предположениях или косвенных выводах без надлежащего подтверждения источника происхождения имущества, это также может создавать риски нарушения статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, принципа презумпции невиновности и принципа in dubio pro reo — толкования сомнений в пользу обвиняемого.

Стратегия объединения предикатного преступления и легализации в одном производстве, хотя и ускоряет арест активов, является юридически рискованной. И как показывает опыт ЕС, для сложных дел более эффективным является выделение производств или установление фактов преступного обогащения в качестве промежуточного шага.

Дальнейшее развитие антикоррупционной практики будет зависеть от способности правоохранительных органов обеспечить высокий стандарт доказывания в отношении происхождения средств, при этом не нарушая базовых гарантий права обвиняемого на справедливый суд.

