США приостановили участие в переговорах с Украиной и РФ, но готовы вернуться, — Марко Рубио

Госсекретарь США признал, что последние месяцы переговоров не принесли ощутимого прогресса.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговорный процесс с участием Вашингтона по прекращению войны РФ против Украины фактически поставлен на паузу из-за отсутствия прогресса.

В то же время Соединенные Штаты готовы вновь присоединиться к переговорам, если появится перспектива достижения результата.

По словам Рубио, США согласились участвовать в переговорах, поскольку именно Вашингтон имеет возможность вести диалог с обеими сторонами.

«Мы присоединились (к переговорам - ред.), потому что нам сказали, что мы единственные, кто может это сделать. Единственные, с кем будут говорить и россияне, и украинцы», - пояснил госсекретарь в комментарии журналистам во время встречи министров иностранных дел НАТО в Швеции.

В то же время он признал, что переговоры пока не дали ожидаемого результата: «Они не были плодотворными, к сожалению», - отметил Рубио.

Глава американской дипломатии также опроверг информацию о якобы давлении США на Украину во время переговорного процесса.

«Распространяемые истории о том, что мы заставляли украинцев занять ту или иную позицию, не соответствуют действительности», - отметил госсекретарь, передает Укринформ.

Рубио подчеркнул, что Вашингтон готов вернуться к активной роли в переговорах в случае появления шансов на конструктивный диалог.

«За последние несколько месяцев мы просто чувствовали, что не было особого прогресса, но, возможно, динамика изменится… Если мы увидим возможность организовать переговоры, которые будут продуктивными, а не контрпродуктивными, и будут иметь шанс быть плодотворными, мы готовы сыграть эту роль», - сказал он.

При этом госсекретарь отметил, что США не намерены участвовать в «бесконечном цикле встреч», которые не приносят конкретных результатов.

«Если «кто-то еще хочет этим заняться, пусть занимается, но, похоже, в настоящее время никто в мире не может с этим справиться», добавил Рубио.

По словам госсекретаря, завершение войны возможно только дипломатическим путем.

«Она не закончится военной победой той или иной стороны - по крайней мере в традиционном понимании военной победы», - считает Рубио.

