Совет судей обратился в КСУ с просьбой срочно рассмотреть вопрос об ограничении судейского вознаграждения

Совет судей Украины официально обратился в Конституционный Суд Украины с требованием срочно рассмотреть дела касательно законности бюджетных ограничений, влияющих на финансовую независимость судей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет судей Украины (РСУ) как исполнительный орган съезда судей на заседании 22 мая принял открытое обращение к Конституционному Суду Украины. Главное требование — признать конституционные производства относительно судейского вознаграждения безотлагательными.

Это решение не является эпизодическим, а выступает логичным продолжением стратегии выполнения решений XX очередного съезда судей Украины и реакцией на системное игнорирование потребностей судебной ветви власти другими органами государственной власти. Ситуация, сложившаяся вокруг финансирования судебной системы, выходит за рамки внутриорганизационного спора и связана с евроинтеграционным курсом Украины и выполнением Плана для Ukraine Facility.

Ключевой проблемой, ставшей основанием для обращений, является практика установления в законах о Государственном бюджете Украины отдельного заниженного прожиточного минимума для расчета должностных окладов судей.

В соответствии со статьей 135 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», базовый размер должностного оклада судьи определяется на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного по состоянию на 1 января соответствующего года.

В то же время, начиная с 2021 года, в частности в бюджетах на 2025–2026 годы, для этих расчетов применяется показатель 2102 грн, что соответствует уровню 2019 года.

Для сравнения, прогнозируемый прожиточный минимум для трудоспособных лиц на 2026 год составляет 3328 грн.

Правовая позиция и конституционные гарантии

Совет судей Украины в своем обращении ссылается на устоявшуюся практику Конституционного Суда Украины, в частности на более чем десять решений, принятых в период с 1999 по 2020 год, в которых последовательно сформулированы ключевые правовые позиции относительно гарантий независимости судей.

В частности, Конституционный Суд подчеркивал, что гарантии независимости судей имеют стабильный характер и не могут произвольно изменяться. Также в решениях Суда отмечалось, что вопросы судейского вознаграждения должны регулироваться исключительно законом о судоустройстве и статусе судей и не могут изменяться другими нормативными актами, в частности законами о Государственном бюджете.

Отдельно подчеркивалось, что использование финансовых механизмов для влияния на судебную власть является недопустимым.

Обращение Совета судей Украины — не просто инициатива, а необходимость, которая согласуется с позицией Верховного Суда, системно обращавшегося в Конституционный Суд Украины с конституционными представлениями относительно положений законов о Государственном бюджете последних лет.

По состоянию на сегодняшний день ситуация касательно соответствующих бюджетных периодов выглядит следующим образом:

Относительно бюджетов на 2022–2024 годы открыты конституционные производства в Конституционном Суде Украины;

открыты конституционные производства в Конституционном Суде Украины; Дело относительно закона о Государственном бюджете на 2025 год находится на рассмотрении Большой палаты Суда с ноября 2025 года;

находится на рассмотрении Большой палаты Суда с ноября 2025 года; Относительно бюджета на 2026 год Пленум Верховного Суда 15 мая 2026 года принял очередное конституционное представление касательно возможных ограничений судейского вознаграждения.

Последствия игнорирования проблемы

Дальнейшее затягивание с решением этого вопроса ведет к ряду негативных последствий. Судьи вынуждены инициировать индивидуальные споры против распорядителей средств, что перегружает административные суды и создает риски для обращений в международные судебные институции.

Отсутствие конкурентного вознаграждения мешает формированию профессионального судейского корпуса.

Формирование бюджета на 2027 год уже начато, и сохранение старой методики лишь усугубит кризис.

Обращение Совета судей Украины — это не просто просьба о повышении выплат, а требование восстановить конституционный порядок в сфере судоустройства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.