В Украине могут ослабить ограничения на исполнение судебных решений против ТЦК во время войны

В период военного положения часть судебных решений в Украине не исполняется из-за приостановления исполнительных действий в отношении военных и государственных органов.

В Украине во время военного положения действует мораторий на совершение значительной части исполнительных действий. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15264, которым предлагается изменить этот подход — и разрешить исполнение отдельных судебных решений нематериального характера, которые сейчас не исполняются из-за приостановки исполнительного производства.

В чем заключается проблема

Согласно действующей редакции пункта 10-2 раздела XIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве», в период действия военного положения приостанавливается совершение исполнительных действий в производствах, где должниками являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, органы военного управления, воинские части, военные учебные заведения и другие структуры, входящие в состав Вооруженных сил Украины.

При этом исключение предусмотрено для отдельных категорий дел, в частности относительно взыскания заработной платы, денежного обеспечения военнослужащих, его перерасчета и обеспечения жильем.

Также действующая редакция предусматривает приостановление исполнительных действий по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги с лиц, проживающих на территориях активных боевых действий или временно оккупированных территориях, а также если жилье было уничтожено или повреждено в результате войны.

Кроме того, законом определено, что ограничения не распространяются на решения, где взыскателем является государство, Пенсионный фонд или другие государственные целевые фонды, а также на решения о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью.

Вместе с тем на практике действующая норма приводит к приостановлению принудительного исполнения отдельных судебных решений нематериального характера. В частности, речь идет о решениях, которыми ТЦК и СП обязаны внести изменения в Единый государственный реестр военнообязанных, а также о решениях, которыми воинские части обязаны рассмотреть рапорт, повторно рассмотреть вопрос об увольнении с военной службы или принять соответствующее решение по результатам такого рассмотрения.

Именно поэтому законопроектом предлагается расширить перечень исключений из приостановления исполнительных действий и разрешить принудительное исполнение отдельных судебных решений нематериального характера по искам физических лиц.

Речь идет о внесении изменений в абзац двадцать второй пункта 10-2 раздела XIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве», которым на период действия военного положения, введенного Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 64/2022 и утвержденного Законом № 2102-IX, предусмотрено приостановление совершения исполнительных действий.

В частности, предлагается установить, что приостановление исполнительных действий не распространяется также на судебные решения по искам физических лиц, по которым должник обязан совершить определенные действия или воздержаться от их совершения.

Отмечается, что наряду с уже действующими исключениями (заработная плата, денежное обеспечение военнослужащих и т. д.) предлагается разрешить исполнение также отдельных судебных решений нематериального характера, если они обязывают соответствующие государственные или военные органы совершать определенные действия или воздерживаться от них.

