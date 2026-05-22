Совет судей Украины обновил официальную эмблему – фото

17:08, 22 мая 2026
Изменения внесены в описание и эскиз эмблемы, утвержденной еще в 2018 году.
Совет судей Украины внес изменения в описание и эскиз своей официальной эмблемы. Изменения внесены в описание и эскиз эмблемы, утвержденной еще в 2018 году.

Заседание РСУ состоялось 22 мая в Киеве. В нем приняли участие 28 членов Совета.

Оно прошло в смешанном формате — 21 член Совета присутствовал в зале заседаний, семеро — участвовали через видеоконференцсвязь.

Во время заседания члены РСУ решили внести изменения в эскиз и описание эмблемы Совета судей Украины.

Согласно новой редакции, второй абзац теперь звучит так: «В центре эмблемы изображен дом правосудия с семью колоннами, символизирующими семь добродетелей: три богословские добродетели — веру, надежду и любовь, а также четыре кардинальные добродетели — мудрость, справедливость, мужество и умеренность, что свидетельствует о приверженности Совета судей Украины строгим этическим принципам в своей деятельности. Над капителью — верхней частью центральной колонны нанесено изображение Малого Государственного Герба Украины темно-синего цвета».

Кроме того, изменения затронули элемент со звездами в нижней части эмблемы. Теперь внизу под лентой, в три ряда, размещены 35 звезд, которые указывают на количественный состав Совета судей Украины и формируют фундамент для функционирования комитетов, президиума и Совета судей Украины в целом.

Таким образом, эскиз эмблемы Совета судей Украины теперь выглядит так:

