ТЦК забрали водителя, а авто оставили посреди дороги: инструкция для родственников и владельцев машин

ТЦК и полиция нарушают Конституцию, когда силой задерживают водителей без протоколов.

Ленты соцсетей переполнены видео: силовое задержание водителя, брошенный автомобиль посреди трассы и путь в неизвестном направлении в немаркированном бусе. Для обычного человека это выглядит как похищение, для силовиков — как меры мобилизации.

Правовой режим военного положения не является индульгенцией на беззаконие. Несмотря на острую потребность в мобилизационных ресурсах, государство обязано действовать в пределах ст. 19 Конституции Украины. Однако реальность демонстрирует возникновение феномена «бусификации» — задержания лиц без составления протоколов, без разъяснения прав и с нарушением права собственности на транспортные средства.

Судебная система сегодня становится главным арбитром в конфликте между государственной целесообразностью и правами человека. С одной стороны, суды поддерживают жесткую линию по выполнению воинского долга, с другой — пытаются сдержать откровенный произвол полиции и ТЦК.

Ситуация, когда лицо силой заталкивают в бус без сообщения оснований, является фактическим задержанием. Согласно ст. 29 Конституции и ст. 208 УПК, любое лишение свободы должно быть формализовано.

Административное задержание должно длиться не более 3 часов и сопровождаться протоколом.

Задержание водителей работниками ТЦК без участия полиции и без надлежащих процессуальных документов может иметь признаки превышения полномочий и нарушения Конституции Украины. Представители ТЦК не имеют права самостоятельно применять силу, вытаскивать человека из автомобиля или фактически ограничивать свободу передвижения.

Административное задержание по делам о нарушении правил воинского учета могут осуществлять только полицейские и только при наличии официального обращения ТЦК относительно розыска лица. При этом задержанного должны доставить в отдел полиции или ТЦК с обязательным составлением протокола, а не перевозить в гражданских или немаркированных авто.

Если же полиция изымает водителя, а авто оставляет на дороге без присмотра — это признак преступления, предусмотренного статьей 365 УК (превышение полномочий) или даже ст. 135 УК (оставление в опасности), если создана аварийная ситуация на дороге.

Такие действия могут противоречить статье 19 Конституции Украины и содержать признаки превышения служебных полномочий. Если из-за брошенного автомобиля произошло ДТП, повреждение имущества или возникла угроза другим участникам движения, это может стать основанием для уголовно-правовой оценки действий должностных лиц.

Алгоритм действий

В случае конфликтных ситуаций с представителями ТЦК и полиции прежде всего необходимо фиксировать все действия на видео и требовать предъявления служебных документов. Если автомобиль блокируют, рекомендовано не выходить из машины без объяснения оснований, закрыть двери и общаться через частично открытое окно.

В случае принудительного вывода из автомобиля водителям следует забрать ключи, документы, телефон и другие ценные вещи, а также публично зафиксировать, что автомобиль остается на дороге не добровольно.

Если человека уже доставили в ТЦК, родственникам или адвокату необходимо немедленно вызвать полицию, сообщить о незаконном лишении свободы и оставленном транспортном средстве, а также эвакуировать автомобиль, чтобы избежать его повреждения или штрафплощадки.

Отдельно необходимо обращаться в Государственное бюро расследований с заявлениями о превышении служебных полномочий, и использовать механизм обращения к следственному судье по статье 206 УПК Украины в случаях незаконного удержания лица.

во время мобилизационных мероприятий государственные органы обязаны действовать исключительно в пределах Конституции и закона, а любые принудительные действия в отношении граждан должны иметь четкое процессуальное оформление.

Что происходит с автомобилем во время задержания водителя

Законодательство Украины предусматривает, что в случае административного задержания лица органы полиции должны обеспечить надлежащее обращение с его личными вещами, включая транспортное средство, если оно остается без присмотра.

Во время административного задержания полиция должна действовать в пределах Кодекса Украины об административных правонарушениях и ведомственных инструкций по оформлению таких процедур. Прямой детальной инструкции, как именно передавать автомобиль родственникам или другим лицам, закон не содержит. Решение в каждой конкретной ситуации полиция принимает ситуативно, но в любом случае оно должно быть законным и надлежащим образом оформленным.

Фактически это означает, что задержание лица оформляется протоколом, фиксируется место и обстоятельства происшествия, принимаются меры для недопущения утраты или повреждения имущества задержанного.

Любое перемещение/блокирование/передача авто должно быть документально оформлено протоколом, актом, или записью в протоколе задержания.

В случае, когда водитель задержан и не может самостоятельно переместить авто, у полиции есть несколько практических вариантов действий:

Обеспечение охраны транспортного средства на месте;

Вызов эвакуатора и доставка авто на специальную площадку;

При возможности — передача автомобиля лицу, которое может законно им управлять (при наличии документов и ключей).

Все действия в отношении транспортного средства должны быть зафиксированы.

Вопрос эвакуации автомобиля регулируется статьей 265-2 КУоАП. Транспортное средство может быть временно задержано, в том числе эвакуировано в случаях, предусмотренных законом, в частности если оно существенно препятствует дорожному движению, создает угрозу безопасности, или зафиксированы иные основания, определенные КУоАП.

В таком случае машина доставляется на спецплощадку и хранится там до решения вопроса о ее возврате владельцу. Незаконная «эвакуация» без предусмотренных оснований может стать основанием для признания действий полиции противоправными и для иска о возмещении ущерба.

Потерпевшее лицо вправе требовать:

Признания действий противоправными: подать иск в окружной административный суд относительно незаконного задержания без протокола, незаконного удержания (заключения) в течение нескольких суток и недопуска к правовой или медицинской помощи.

Взыскания морального вреда: если действия силовиков имели признаки произвола или очевидного несоответствия закону, государство может быть обязано выплатить компенсацию.

Уголовной ответственности должностых лиц: силовое «изъятие» человека из авто с оставлением транспортного средства посреди дороги может стать основанием для заявления в ГБР о превышении служебных полномочий (ст. 365 УК Украины) или оставлении в опасности (ст. 135 УК).

