Кибератака на госреестр — и вы можете остаться без квартиры: новое предложение создает риски для имущества

Нотариусы подчеркивают: право собственности не должно зависеть от записи в электронном реестре, который может подвергнуться сбою или кибератаке.

Проект нового Гражданского кодекса Украины может сделать право собственности зависимым от записей в государственных реестрах, что в условиях войны и регулярных кибератак создает серьезные риски для владельцев имущества. К такому выводу пришла Нотариальная палата в правовом анализе Книги 9 проекта ГК №15150, где идет речь о «публичности гражданских прав». В документе подчеркивается, что реестры в Украине уже работают нестабильно, содержат ошибки и пробелы, а привязка самого существования права к электронной записи может поставить под угрозу право собственности граждан, государственное и коммунальное имущество.

Реестр не может создавать право собственности

В НПУ раскритиковали предложенную в проекте модель, согласно которой юридические последствия могут напрямую зависеть от записи в публичном реестре. В частности, в документе обращают внимание на положения статей 1911 и 1923 о том, что права и юридические последствия связываются с внесением записи в реестр, а сам реестр фактически приобретает «правоустанавливающее» значение.

Нотариальная палата категорически возражает против такого подхода и подчеркивает: реестр является лишь технической базой данных, а не источником возникновения права.

В случае уничтожения реестра или информации лицо не должно терять свое право собственности и становиться лишь «номинальным обладателем» имущества. В НПУ подчеркивают, что вещное право возникает не из создания электронной записи, а из реальных правоотношений — договора, наследования, создания вещи или других юридических фактов.

Отдельно подчеркивается, что никакое искажение информации, уничтожение серверов, технической инфраструктуры или маршрутизации не должно влиять на само существование права.

В НПУ считают, что публичный реестр должен выполнять лишь правофиксирующую функцию — то есть фиксировать уже существующее право для дальнейшей реализации, а не создавать его.

Нотариусы заявили об опасности реестровой модели во время войны

Отдельно подчеркивается, что концептуальное изменение системы государственной регистрации в условиях военного положения является неприемлемым.

НПУ прямо указывает, что национальные реестры уже сейчас работают нестабильно, а в условиях войны регулярно подвергаются масштабным кибератакам. Кроме того, в реестрах накапливались ошибки и пробелы на протяжении многих лет.

В связи с этим нотариусы предупреждают: если юридическое существование права будет полностью зависеть от факта регистрации в такой системе, это создаст системные риски для права собственности граждан.

Реестры до сих пор не содержат полной информации об имуществе

Также внимание обращают на проблему неполного наполнения государственных реестров. По оценке НПУ, процент внесения информации о правах в электронные реестры остается низким. Особенно это касается объектов государственной и коммунальной собственности.

При условии перехода к модели «реестрового приоритета» такая неполнота данных создает дополнительные высокие риски для государственного и коммунального имущества.

Риски легализации незаконных записей

Еще одним риском называют возможность возникновения ситуаций, когда незаконно внесенные в реестр сведения после нескольких перепродаж могут фактически легализовать имущество через механизм защиты добросовестного приобретателя.

Для внедрения Книги 9 придется перестраивать всю систему реестров

Реализация Книги 9 потребует масштабной технической реформы всей системы государственной регистрации и полного обновления программного обеспечения государственных реестров.

В НПУ отмечают, что это потребует значительных финансовых затрат и масштабного технического задания именно во время войны. Кроме того, придется изменять большое количество подзаконных нормативных актов и адаптировать инструкции к программному обеспечению реестров.

Несвоевременное выполнение такого комплекса изменений может привести к коллапсу системы государственной регистрации, гражданского оборота и вызвать большое количество споров.

Что предлагает Нотариальная палата

По результатам анализа Нотариальная палата Украины предложила оставить регулирование государственной регистрации прав, юридических фактов и юридических состояний в сфере отдельных профильных законов и исключить Книгу 9 из проекта нового Гражданского кодекса Украины.

