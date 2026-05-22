Штраф в 10 тысяч гривен — в Киеве предлагают наказывать родителей за езду детей на электросамокатах

Авторы петиции предлагают ограничить пользование электросамокатами до 18 лет, ввести штрафы для родителей и расширить сеть велодорожек в городе.

На сайте КГГА зарегистрирована петиция №14248 с требованием запретить использование электросамокатов.

В тексте обращения предлагается запретить пользование электросамокатами лицам до 18 лет с целью повышения безопасности. Также инициаторы предлагают ввести штраф в размере 10 000 гривен для родителей, которые будут разрешать несовершеннолетним управлять электросамокатами.

Отдельно в петиции содержится предложение по расширению инфраструктуры: авторы призывают обустроить велодорожки по всему городу для движения велосипедов и электросамокатов, чтобы обеспечить свободное передвижение на этих видах транспорта для лиц от 18 лет.

«Судебно-юридическая газета» ранее писала о штрафах в размере 17 000 грн и 2 годах лишения свободы, которыми теперь наказывают водителей электросамокатов.

