  1. В Україні

Штраф 10 тисяч гривень – у Києві пропонують карати батьків за їзду дітей на електросамокатах

13:19, 22 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Автори петиції пропонують обмежити користування електросамокатами до 18 років, запровадити штрафи для батьків та розширити мережу велодоріжок у місті.
Штраф 10 тисяч гривень – у Києві пропонують карати батьків за їзду дітей на електросамокатах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На сайті КМДА зареєстровано петицію №14248 із вимогою заборонити використання електросамокатів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У тексті звернення пропонується заборонити користування електросамокатами особам до 18 років з метою підвищення безпеки. Також ініціатори пропонують запровадити штраф у розмірі 10 000 гривень для батьків, які дозволятимуть неповнолітнім керувати електросамокатами.

Окремо в петиції міститься пропозиція щодо розширення інфраструктури: автори закликають облаштувати велодоріжки по всьому місту для руху велосипедів та електросамокатів, щоб забезпечити вільне пересування цими видами транспорту для осіб від 18 років.

«Судово-юридична газета» раніше писала  про штрафи у розмірі 17 000 грн та 2 роки позбавлення волі, якими тепер карають водіїв електросамокатів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ штраф транспорт

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах

Новий законопроєкт пропонує надати поліції доступ до державних реєстрів для виявлення необґрунтованих активів.

Криза відводів та дефіцит кадрів: чому європейські стандарти правосуддя не працюють в Україні

Чому ідеально виписані європейські рекомендації щодо відводів та самовідводів суддів розбиваються об практику Вищої ради правосуддя та хронічний кадровий голод.

Іноземців в Україні змусять складати платний іспит з української мови, а вартість визначить Кабмін

В Україні пропонують змінити підхід до мовної сертифікації іноземців.

Адвокатська монополія на гонорар успіху: чому суди не присуджують компенсацію за послуги юриста без свідоцтва адвоката

Чи може сторона у справі розраховувати на компенсацію витрат, якщо її інтереси захищав професійний юрист, але без адвокатського свідоцтва.

Мобілізація не врятує від кримінальної відповідальності: Верховний Суд щодо строків давності

Верховний Суд підтвердив, що проходження військової служби під час мобілізації саме по собі не є ухиленням від суду та не зупиняє перебіг строків давності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]