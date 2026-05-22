Штраф 10 тисяч гривень – у Києві пропонують карати батьків за їзду дітей на електросамокатах

Автори петиції пропонують обмежити користування електросамокатами до 18 років, запровадити штрафи для батьків та розширити мережу велодоріжок у місті.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На сайті КМДА зареєстровано петицію №14248 із вимогою заборонити використання електросамокатів.

У тексті звернення пропонується заборонити користування електросамокатами особам до 18 років з метою підвищення безпеки. Також ініціатори пропонують запровадити штраф у розмірі 10 000 гривень для батьків, які дозволятимуть неповнолітнім керувати електросамокатами.

Окремо в петиції міститься пропозиція щодо розширення інфраструктури: автори закликають облаштувати велодоріжки по всьому місту для руху велосипедів та електросамокатів, щоб забезпечити вільне пересування цими видами транспорту для осіб від 18 років.

«Судово-юридична газета» раніше писала про штрафи у розмірі 17 000 грн та 2 роки позбавлення волі, якими тепер карають водіїв електросамокатів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.