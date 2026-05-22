Освіта, житло та працевлаштування: у Раді затвердили рекомендації щодо підтримки молоді

Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту затвердив рекомендації щодо підтримки молоді в умовах воєнного стану, які стосуються забезпечення житлом, доступу до освіти, працевлаштування, підтримки молодих ветеранів та оновлення правил фінансування молодіжних заходів.

Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту розглянув доопрацьований проєкт Рекомендацій слухань на тему «Становище молоді в Україні: виклики та адаптація в умовах воєнного стану».

Документ був доопрацьований підкомітетом з питань державної молодіжної політики з урахуванням пропозицій міністерств, експертів, молодіжних і громадських організацій, а також учасників комітетських слухань. Усі пропозиції були розглянуті під час обговорення.

До Рекомендацій включили пропозиції для центральних та місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування і Національної ради з питань молоді щодо підтримки молоді в умовах воєнного стану. Зокрема, вони стосуються забезпечення житлом, підтримки молодих ветеранів, розвитку людського капіталу, доступу до освіти, працевлаштування та залучення молоді до відновлення країни.

Окремо учасники засідання звернули увагу на необхідність оновлення Порядку реалізації програм і заходів державної молодіжної політики, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту №808 від 3 березня 2016 року. Під час обговорення зазначалося, що чинні норми потребують перегляду з урахуванням сучасних умов та актуального рівня витрат.

У Рекомендаціях пропонується доручити Міністерству молоді та спорту спільно з Міністерством фінансів підготувати зміни до наказу №808, зокрема щодо перегляду витрат на харчування учасників заходів відповідно до поточного рівня цін. Також до 1 вересня 2026 року рекомендовано оновити порядок проведення заходів, у тому числі в частині формування кошторисів, планування та закупівель з урахуванням пропозицій молодіжних і дитячих громадських організацій.

За результатами засідання Комітет ухвалив рішення затвердити Рекомендації слухань. Документ планують направити до Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування.

