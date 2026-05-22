Робота адвоката через ФОП: які помилки можуть призвести до проблем із податковою

Представникам адвокатської спільноти пояснили особливості оподаткування адвокатської діяльності та роботи через ФОП.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адвокатська діяльність як незалежна професійна діяльність та підприємницька діяльність із надання юридичних чи консультаційних послуг мають різні податкові режими. Відтак, акти, рахунки, призначення платежів і облік доходів мають відповідати статусу, в межах якого фактично отримуються кошти.

Як пояснила фінансова директорка та менторка з фінансів Вікторія Ясевич, адвокат у межах незалежної професійної діяльності не може бути на єдиному податку. Водночас особа, яка як ФОП надає юридичні або консультаційні послуги бізнесу, може працювати на третій групі єдиного податку. У такому разі, за словами спікерки, в актах виконаних робіт і призначенні платежу не має бути навіть натяку на адвокатську діяльність.

Адвокатська діяльність як незалежна професійна діяльність і надання юридичних чи консультаційних послуг через ФОП мають різні податкові режими. Якщо адвокат здійснює незалежну професійну діяльність, ідеться про 18% ПДФО від чистого доходу, 5% військового збору та окремо ЄСВ. Водночас для ФОП на єдиному податку ризики виникають тоді, коли доходи не відповідають зареєстрованим КВЕДам або фактично охоплюють адвокатську діяльність. У такому разі може йтися про втрату спрощеної системи.

Також учасникам нагадали про важливість правильного вибору КВЕДів. Зокрема, основним для юридичних послуг є КВЕД 69.10 — діяльність у сфері права. Водночас окремі види діяльності, зокрема аудиторська діяльність або управління підприємствами, не дозволяють працювати на єдиному податку.

Якщо доходи не відповідають зареєстрованим видам діяльності, це може мати наслідком втрату статусу платника єдиного податку і перехід на загальну систему.

Окремо варто звернути увагу на правильне оформлення платежів. Для ФОП на єдиному податку рекомендують формулювати призначення платежу як оплату за юридичні чи консультаційні послуги згідно з рахунком без ПДВ та уникати формулювань «зарплата», «аванс», «бартер» чи «криптовалюта».

Також кошти від клієнтів ФОП має отримувати на розрахунковий рахунок, а не на особисту картку фізичної особи. Для уникнення необхідності застосування РРО оплату від клієнта слід отримувати за реквізитами у форматі IBAN, а не на картку.

Крім того, адвокатам рекомендували вести цифровий архів банківських виписок, декларацій та актів виконаних робіт, а також контролювати стан розрахунків із бюджетом, оскільки навіть незначна податкова заборгованість може стати підставою для втрати статусу платника єдиного податку.

Відтак, адвокатська діяльність і ФОП за КВЕД 69.10 — це різні речі. Особа може отримувати як ФОП дохід від юридичних консультаційних послуг і сплачувати з нього єдиний податок, але адвокатська практика оподатковується окремо та не належить до ФОП. При поданні декларації про майновий стан доходи ФОП зазначаються окремо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.