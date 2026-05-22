В Україні через системи оповіщення щодня оголошуватимуть хвилину мовчання

Системи оповіщення використовуватимуть для акції «Запали свічку» та хвилини мовчання.

Кабінет Міністрів дозволив використовувати системи оповіщення для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання та проведення акції «Запали свічку» в пам’ять про жертв Голодомору 1932–1933 років. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Відтепер щодня о 09:00 через системи оповіщення оголошуватимуть хвилину мовчання на вшанування пам’яті загиблих Захисників і Захисниць України, а також цивільних громадян. Також системи використовуватимуть під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка традиційно проходить у четверту суботу листопада.

«Щоденна хвилина мовчання — важлива її складова і прояв нашої поваги до полеглих Захисників і Захисниць, цивільних громадян», — зазначила Юлія Свириденко.

