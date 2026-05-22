Чому ПФУ скасовує оцифрування трудової книжки: головні помилки українців

10:03, 22 травня 2026
У ПФУ пояснили, які помилки у сканкопіях та записах документа найчастіше стають причиною відмови, а також дали поради, як правильно подати документи, щоб не втратити час на повторне оформлення.
Українці активно переводять трудові книжки у цифровий формат, аби зберегти інформацію про свій стаж та уникнути проблем у майбутньому. Водночас після подання документів через портал Пенсійного фонду багато хто несподівано отримує повідомлення зі статусом «Скасовано виконання».

У Пенсійному фонді нагадують, що після подання електронних копій користувач може відстежувати процес опрацювання заявки за її статусом. Позначка «Виконано» означає, що документи перевірені, а відомості про стаж успішно внесені до системи. Якщо ж у кабінеті з’являється статус «Скасовано виконання», це свідчить про повернення документів без опрацювання. У такій ситуації заявнику потрібно відкрити розділ із повідомленнями, ознайомитися з причиною відмови, усунути недоліки та повторно подати пакет документів.

Однією з головних причин відмов залишаються неякісні сканкопії. У ПФУ зазначають, що система має чіткі технічні вимоги до файлів, і будь-яке порушення може стати підставою для скасування заявки. Зокрема, проблеми виникають, якщо документи завантажені у чорно-білому вигляді замість кольорового, відскановані не з оригіналу, а з ксерокопії, або ж фотографії зроблені неакуратно — із обрізаними датами, печатками чи наказами про прийняття на роботу та звільнення.

Також заявку можуть не прийняти, якщо документи подані з чужого облікового запису або електронна адреса не збігається з даними, що містяться у системі Пенсійного фонду.

Окремо звертають увагу на помилки у самій трудовій книжці, допущені ще під час її оформлення. Наприклад, оцифрування не проведуть, якщо серед завантажених файлів немає титульної сторінки, відсутній підпис власника документа чи не внесено відмітку про зміну прізвища. Проблемою також можуть стати нечіткі печатки, відсутність підписів відповідальних осіб або інші неточності у записах про трудову діяльність.

У Пенсійному фонді радять перед поданням документів уважно перевіряти кожну сторінку трудової книжки. Якщо виявлено виправлення без підтвердження, помилки у персональних даних або відсутні печатки, варто заздалегідь звернутися до роботодавця чи архівної установи для уточнення інформації. Це допоможе уникнути повторного подання документів і пришвидшить внесення даних до електронного реєстру.

