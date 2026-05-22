У парках і скверах Києва стартував сезон фонтанів

В різних районах столиці працюватимуть 27 фонтанів.

У Києві розпочався сезон роботи фонтанів у парках та скверах. Цього року в різних районах міста працюватимуть 27 фонтанів, розташованих у парках, скверах та на територіях садиб. Про це повідомив Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

У цьому сезоні районні КП УЗН забезпечують роботу фонтанів на таких локаціях:

Голосіївський район:

Сквер на вул. Федорова

Дарницький район:

Парк «Позняки»

Парк «Партизанської слави»

Деснянський район:

Сквер Висоцького-Бикова

Дніпровський район:

Парк «Перемога»

Парк «Аврора»

Оболонський район:

Сквер на просп. Володимира Івасюка, 2В («Сад каменів»)

Сквер на площі Оболонській, 6

Подільський район:

Сквер ім. Петра Сагайдачного

Сквер ім. Г. Сковороди

Сквер на Щекавицькій площі

Куренівський парк

Печерський район:

Сквер на вул. Городецького

Святошинський район:

Парк «Совки»

Шевченківський район:

Парк ім. Т. Г. Шевченка (3 фонтани)

Парк «Володимирська гірка (2 фонтани)

Сквер «Золотоворітський»

Сквер «Мюнхенський»

Сквер ім. Івана Котляревського

Парк «Сирецький»

Сквер «Літературний»

Сквер № 2 на Володимирському проїзді

Сквер «Литовський»

Садиба ШРДА

«Графік роботи водограїв відрізнятиметься залежно від локації: частина фонтанів розпочинатиме роботу у ранкові години - з 08:00 до 09:00, інші - з 10:00 - 18:00. Завершуватимуть роботу - переважно о 21:00–22:00», - заявили у відомстві.

Сезон фонтанів у столиці триватиме орієнтовно до середини жовтня — залежно від погодних умов.

Киян і гостей міста просять дбайливо ставитися до об’єктів благоустрою та дотримуватися правил безпеки біля фонтанів.

