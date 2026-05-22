У парках і скверах Києва стартував сезон фонтанів
У Києві розпочався сезон роботи фонтанів у парках та скверах. Цього року в різних районах міста працюватимуть 27 фонтанів, розташованих у парках, скверах та на територіях садиб. Про це повідомив Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
У цьому сезоні районні КП УЗН забезпечують роботу фонтанів на таких локаціях:
Голосіївський район:
Сквер на вул. Федорова
Дарницький район:
Парк «Позняки»
Парк «Партизанської слави»
Деснянський район:
Сквер Висоцького-Бикова
Дніпровський район:
Парк «Перемога»
Парк «Аврора»
Оболонський район:
Сквер на просп. Володимира Івасюка, 2В («Сад каменів»)
Сквер на площі Оболонській, 6
Подільський район:
Сквер ім. Петра Сагайдачного
Сквер ім. Г. Сковороди
Сквер на Щекавицькій площі
Куренівський парк
Печерський район:
Сквер на вул. Городецького
Святошинський район:
Парк «Совки»
Шевченківський район:
Парк ім. Т. Г. Шевченка (3 фонтани)
Парк «Володимирська гірка (2 фонтани)
Сквер «Золотоворітський»
Сквер «Мюнхенський»
Сквер ім. Івана Котляревського
Парк «Сирецький»
Сквер «Літературний»
Сквер № 2 на Володимирському проїзді
Сквер «Литовський»
Садиба ШРДА
«Графік роботи водограїв відрізнятиметься залежно від локації: частина фонтанів розпочинатиме роботу у ранкові години - з 08:00 до 09:00, інші - з 10:00 - 18:00. Завершуватимуть роботу - переважно о 21:00–22:00», - заявили у відомстві.
Сезон фонтанів у столиці триватиме орієнтовно до середини жовтня — залежно від погодних умов.
Киян і гостей міста просять дбайливо ставитися до об’єктів благоустрою та дотримуватися правил безпеки біля фонтанів.
