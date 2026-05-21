Олександр Усик розповів, скільки ще боїв планує провести перед завершенням кар’єри боксера

За словами Усика, коли він скаже, що завершив кар’єру, то уже не повернеться.

Боксер Олександр Усик назвав кількість поєдинків, які планує провести перед тим, як завершить професіональну кар'єру. Про це український спортсмен розповів в інтерв’ю, пише BoxingScene.

Наразі Усик в Єгипті у ніч із суботи на неділю, 24 травня, проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Коментуючи майбутній поєдинок, Усик наголосив, що «це буде по-іншому».

«Але це буде велике шоу. Звичайно, це важкий бій. Це не легка прогулянка. Неважливо, з ким я б’юся, я готовий на 100 відсотків. Він — хороша проблема», — сказав боксер.

Наразі Усик має 24 перемоги у 24 боях, з яких 15 завершилися нокаутом. В останніх шести поєдинках українець двічі переміг Тайсона Ф’юрі, Даніеля Дюбуа та Ентоні Джошуа.

Втім, 39-річний Усик натягнув, що після бою з Верховеном планує провести ще лише два поєдинки.

«Три бої [включаючи Верховена] — і все. Це не на сто відсотків, але коли я скажу, що завершив кар’єру, я не повернуся», — зазначив спортсмен.

