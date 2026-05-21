  Спорт

Олександр Усик розповів, скільки ще боїв планує провести перед завершенням кар’єри боксера

23:48, 21 травня 2026
За словами Усика, коли він скаже, що завершив кар’єру, то уже не повернеться.
Фото: Getty Images
Боксер Олександр Усик назвав кількість поєдинків, які планує провести перед тим, як завершить професіональну кар'єру. Про це український спортсмен розповів в інтерв’ю, пише BoxingScene.

Наразі Усик в Єгипті у ніч із суботи на неділю, 24 травня, проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Коментуючи майбутній поєдинок, Усик наголосив, що «це буде по-іншому».

«Але це буде велике шоу. Звичайно, це важкий бій. Це не легка прогулянка. Неважливо, з ким я б’юся, я готовий на 100 відсотків. Він — хороша проблема», — сказав боксер.

Наразі Усик має 24 перемоги у 24 боях, з яких 15 завершилися нокаутом. В останніх шести поєдинках українець двічі переміг Тайсона Ф’юрі, Даніеля Дюбуа та Ентоні Джошуа.

Втім, 39-річний Усик натягнув, що після бою з Верховеном планує провести ще лише два поєдинки.

«Три бої [включаючи Верховена] — і все. Це не на сто відсотків, але коли я скажу, що завершив кар’єру, я не повернуся», — зазначив спортсмен.

Україна Олександр Усик бокс спорт

