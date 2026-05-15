Жорстоке побиття українських підлітків у Варшаві – поліція Польщі затримала п’ятьох осіб

20:16, 15 травня 2026
Правоохоронці встановлюють обставини побиття, унаслідок якого один із постраждалих потрапив до лікарні.
П’ятьох громадян Польщі віком від 15 до 18 років затримано у справі про жорстоке побиття трьох підлітків з України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський.

За його словами, інцидент стався кілька днів тому на Свєнтокшиському мосту у Варшаві, де було жорстоко побито трьох українських підлітків. Один із них зазнав серйозних травм і був госпіталізований.

Міністр зазначив, що поліція затримала п’ятьох осіб віком 15-18 років. Наразі тривають подальші процесуальні дії.

Як повідомляє польський мовник RMF24 з посиланням на поліцію, подія сталася 7 травня. У повідомленні від 11 травня правоохоронці наголосили, що зібрані докази та встановлені обставини свідчать про відсутність національного підґрунтя інциденту.

У поліції також повідомили, що тривають подальші процесуальні дії для встановлення всіх обставин події та ролі кожного з учасників. Підготовлені матеріали мають передати до прокуратури.

Відео: Х / Marcin Kierwiński

